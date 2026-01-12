صادرات برنج و ارده آکری به بریتانیا برای دومین بار در سال میلادی جاری

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – برای دومین بار در سال میلادی جاری، برنج و ارده آکری به بریتانیا صادر شد و قرار است صادرات به سایر کشورهای اروپایی هم انجام شود.

شرکت آریاس که در کار صادرات تولیدات داخلی اقلیم کوردستان است، برای دومین بار در سال میلادی جاری محصولات برنج و ارده آکری را به بریتانیا صادر کرد.

این مرحله صادرات، شامل ۱۳ تن برنج و ۶ تن ارده آکری بوده است.

شهر آکری در استان دهوک اقلیم کوردستان واقع شده است و محصولات آن به مرغوبیت و کیفیت بالا اشتهار دارند.

صادرات محصولات داخلی اقلیم در معرفی تولیدات کشاورزان کورد به بازارهای جهانی تاثیر قابل توجهی دارد.

آراس حامد، مدیر شرکت آریاس، به کوردستان۲۴ گفت:«برای دومین بار در سال ۲۰۲۶، محصولات خود را به اروپا صادر می‌کنیم و پیش از این هم به کشور آلمان صادرات داشتیم و حال این محصولات را به بریتانیا صادر می‌کنیم.»

او در ادامه گفت که فقط به بریتانیا و آلمان محصول صادر نمی‌‌کنند، بلکه به کشورهای دیگر اروپایی از جمله سوئد، فنلاند و هلند هم صادرات خواهند داشت.

صادرات این محصولات حمایت قابل توجهی از کشاورزان آکری به شمار می‌آید، به طوریکه تولیدات آنها در بازارهای جهان بهتر به فروش برسند.

شرکت آریاس همچنین به صادرات محصول سماق اهمیت می‌دهد و این اقدامات در چارچوب برنامه دولت اقلیم کوردستان در راستای بازاریابی برای محصولات داخلی در بازارهای خارجی، انجام می‌شوند.

