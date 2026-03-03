بازگشت ۱۱ هزار پناهجوی سوری از لبنان به کشور خود
١١هزار پناهجو در عرض یک روز از لبنان وارد سوریه شدند
دیدبان حقوق بشر سوریه از موج بازگشت هزاران پناهجو در پی وخامت اوضاع امنیتی و تشدید حملات در لبنان خبر داد.
دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که روز دوشنبه حدود ۱۱ هزار پناهجو، که اکثریت آنان اتباع سوریه هستند، از طریق گذرگاههای مرزی «جدیده یابوس» و «جوسیه» از خاک لبنان وارد سوریه شدهاند.
بر اساس این گزارش، تزلزل در وضعیت امنیتی لبنان و ترس از گسترش درگیریها باعث شده است تا خانوادههای بسیاری به مناطق اصلی خود در سوریه بازگردند. گذرگاه مرزی «مصنع» نیز به دلیل تشدید تدابیر بازرسی و هجوم پناهجویان با ترافیک سنگینی روبرو شده است.
تحلیلگران معتقدند این بازگشت دستهجمعی نشاندهندهی نیاز مبرم به ثبات در منطقهای است که تحت تأثیر حملات اخیر اسرائیل به بیروت و مواضع حزبالله قرار گرفته است.