آغاز دوبارهی پروازهای «فلای اربیل» در مسیر آلمان و شرناخ
از سرگیری پروازهای فلای اربیل در فرودگاه بینالمللی اربیل
رئیس اتحادیهی شرکتهای گردشگری کوردستان از برقراری پروازهای ویژه برای جابهجایی شهروندانی خبر داد که در پی توقف پروازهای مستقیم، در اقلیم کوردستان و اروپا گرفتار شده بودند.
لاوند مموندی، رئیس اتحادیهی شرکتهای گردشگری کوردستان، روز سهشنبه، ۳ مارس ۲۰۲۶ (۱۲ اسفند ۱۴۰۴) به رسانهی «کوردستان ۲۴» گفت: «پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی ترکیه، شرکت "فلای اربیل" نخستین پرواز خود را در مسیر دوسلدورف به شرناخ انجام داد.»
به گفتهی مموندی، نخستین پرواز ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت اروپا (۱۱:۰۰ به وقت اربیل) از دوسلدورف حرکت کرده و در ساعت ۱۵:۳۰ به مقصد رسیده است. در مسیر رفت ۶۵ مسافر و در مسیر برگشت بیش از ۱۴۰ شهروند که در اقلیم کوردستان مانده بودند، به آلمان منتقل شدند.
وی همچنین اعلام کرد که پروازهای بعدی برای روزهای جمعه (۶ مارس) و یکشنبه (۸ مارس) برنامهریزی شده است. مسافران میتوانند از مسیر زمینی و تنها در مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه از شرناخ وارد خاک اقلیم کوردستان شوند.
در همین راستا، احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بینالمللی اربیل، تصریح کرد که حریم هوایی عراق همچنان بسته است و زمان بازگشایی آن مشخص نیست.