سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران اظهارات ویتکاف را رد کرد
بقایی ادعاهای فرستادهی ویژهی آمریکا دربارهی درخواستهای واشینگتن در حوزهی غنیسازی اورانیوم را بیاساس خواند
اسماعیل بقایی با رد اظهارات فرستادهی ویژهی آمریکا، بر مواضع هستهای ایران تأکید کرد و از افزایش شمار تلفات حملات اخیر به بیش از ۷۸۰ نفر خبر داد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران، روز سهشنبه، ۳ مارس ۲۰۲۶ (۱۲ اسفند ۱۴۰۴)، ادعاهای «استیو ویتکاف»، فرستادهی ویژهی آمریکا دربارهی درخواستهای واشینگتن در حوزهی غنیسازی اورانیوم را بیاساس خواند. وی تأکید کرد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، همچنان بر موضع حرمت توسعهی سلاحهای هستهای استوار است.
بقایی با اشاره به مذاکرات اخیر در ژنو گفت: «در حالی که شاهد کشته شدن فرزندان این مرز و بوم بودیم، بر سر میز مذاکره نشستیم.» همزمان، جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که شمار قربانیان حملات موشکی آمریکا و اسرائیل به ۷۸۷ نفر رسیده است.
پیشتر، استیو ویتکاف اعلام کرده بود که پیشنهاد آمریکا و جارید کوشنر مبنی بر توقف ۱۰ سالهی غنیسازی در ازای تأمین هزینهی سوخت از سوی تهران رد شده است. این در حالی است که طی روزهای اخیر، حملات سنگینی به مراکز دولتی ایران صورت گرفته که منجر به کشته شدن تعدادی از مقامات عالیرتبه شده است.