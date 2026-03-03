مسئول ادارەه‌ی روابط خارجی اقلیم کوردستان بر صیانت از امنیت مرزها با کشورهای همسایه تأکید کرد

3 ساعت پیش

مسئول اداره‌ی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان بر ایجاد راهکارهای حمایتی برای بازگشت شهروندان از خارج و صیانت از امنیت مرزها با کشورهای همسایه تأکید کرد.

سفین دزه‌ای، مسئول اداره‌ی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، در اظهاراتی مطبوعاتی اعلام کرد که برای کمک به شهروندانی که قصد بازگشت به اقلیم کوردستان را دارند، یک اتاق عملیات مشترک در مرکز JCC و دو خط تلفن ویژه راه‌اندازی شده است.

دزه‌ای ضمن قدردانی از کنسولگری ترکیه برای صدور ویزای ۵ روزه جهت تسهیل تردد زمینی شهروندان، اظهار داشت: «شهروندان مقیم در کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و سایر نقاط می‌توانند برای دریافت راهنمایی بازگشت با این مرکز تماس بگیرند. همچنین دانشجویان و بیمارانی که در ایران هستند می‌توانند از طریق مرزهای زمینی بازگردند، اما در حال حاضر اجازه‌ی خروج از اقلیم کوردستان به سمت ایران داده نمی‌شود.»

وی با اشاره به حملات پهپادی گروه‌های مسلح غیرقانونی به کنسولگری آمریکا و فرودگاه بین‌المللی اربیل، بر ضرورت کنترل این گروه‌ها توسط دولت بغداد تأکید کرد. دزه‌ای خاطرنشان ساخت: «سیاست دولت اقلیم کوردستان همواره بر پایه‌ی ثبات بوده است؛ ما اجازه نخواهیم داد از خاک ما علیه کشورهای همسایه استفاده شود و نباید عراق به جنگی کشانده شود که به آن تعلق ندارد.»