نصب سیستم خورشیدی توسط بیش از ۲۵۰۰ مشترک در سلیمانیه

استفاده از انرژی خورشیدی با استقبال گسترده‌ی شهروندان روبرو شده است

2 ساعت پیش

استفاده از انرژی خورشیدی (سولار) در استان سلیمانیه با استقبال گسترده‌ی شهروندان و صاحبان مشاغل روبه‌رو شده است و دولت اقلیم کوردستان مشوق‌های ویژه‌ای را برای تولیدکنندگان برق خانگی در نظر گرفته است.

بر اساس جدیدترین آمار بخش انرژی‌های تجدیدپذیر اداره‌ی برق سلیمانیه، تاکنون ۲ هزار و ۵۹۰ مشترک اقدام به نصب سیستم‌های خورشیدی کرده‌اند. یکی از پروژه‌های شاخص در این زمینه، نصب پنل‌های خورشیدی در یکی از مراکز خرید بزرگ سلیمانیه است که توانایی تولید حدود ۲ مگاوات برق را دارد و ۲۰ درصد از نیاز این مجموعه را تأمین می‌کند.

احمد فاتح، مهندس برق این پروژه، به کوردستان۲۴ گفت: «سیستم سولار علاوه بر تأمین انرژی، وابستگی ما به ژنراتورها را کاهش داده و موجب کاهش آلودگی صوتی و زیست‌محیطی شده است.»

سیروان محمد، سخنگوی اداره‌ی برق سلیمانیه، در خصوص سیاست‌های حمایتی دولت اقلیم کوردستان اظهار داشت: «تصمیم بر این است که هر مشترکی که سیستم سولار نصب کند، مازاد برق تولیدی خود را به شبکه‌ی سراسری تزریق نماید و در پایان ماه معادل آن را بازپس گیرد.»

برای نمونه، اگر مشترکی ۱۰۰۰ کیلووات برق شبکه مصرف کند اما ۳۰۰ کیلووات برق خورشیدی به دولت تحویل داده باشد، هزینه‌ی برق مصرفی او تنها برای ۷۰۰ کیلووات محاسبه خواهد شد. این اقدام بخشی از طرح کلان حفاظت از محیط زیست اقلیم کوردستان و کاهش فشار بر نیروگاه‌های برق است.