مسرور بارزانی: بزرگراه دو باندهی «اربیل - گومسپان» نقشی کلیدی در احیای گردشگری ایفا میکند
نخست وزیر پروژهی جادهی دوباندهی اربیل- گومسپان را افتتاح کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان با افتتاح پروژهی راهبردی بزرگراه اربیل - گومسپان، بر اهمیت این طرح در تسهیل حملونقل، رونق گردشگری و توسعهی بازرگانی در حومهی پایتخت تأکید کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز سهشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴)، پروژهی راهبردی و دو باندهی «اربیل - گومسپان» را افتتاح کرد و این مسیر مواصلاتی رسماً در اختیار رانندگان و شهروندان قرار گرفت.
نخستوزیر اقلیم کوردستان پس از افتتاح این طرح، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس» نوشت: «از افتتاح پروژهی بزرگراه دو باندهی اربیل - گومسپان خرسندم. این پروژه علاوه بر حل مشکلات ترافیکی و تسهیل تردد ساکنان منطقه، نقشی اساسی در احیای صنعت گردشگری ایفا خواهد کرد و تأثیری مستقیم بر رونق بازرگانی و آبادانی حومهی اربیل خواهد داشت.»
این پروژه به عنوان یکی از طرحهای زیرساختی مهم دولت اقلیم کوردستان، با هدف توسعهی شبکهی راهها و تقویت زیرساختهای اقتصادی و گردشگری در پایتخت اقلیم کوردستان به بهرهبرداری رسیده است.
I was pleased to inaugurate the Erbil-Gomaspan road today. Beyond easing traffic for local residents, it will help elevate tourism and have a direct impact on trade and the continuous development around Erbil. pic.twitter.com/nLIs9vvYuj— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 24, 2026