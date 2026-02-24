نخست وزیر پروژه‌ی جاده‌ی دوبانده‌ی اربیل- گومسپان را افتتاح کرد

3 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با افتتاح پروژه‌ی راهبردی بزرگراه اربیل - گومسپان، بر اهمیت این طرح در تسهیل حمل‌ونقل، رونق گردشگری و توسعه‌ی بازرگانی در حومه‌ی پایتخت تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴)، پروژه‌ی راهبردی و دو بانده‌ی «اربیل - گومسپان» را افتتاح کرد و این مسیر مواصلاتی رسماً در اختیار رانندگان و شهروندان قرار گرفت.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان پس از افتتاح این طرح، با انتشار پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» نوشت: «از افتتاح پروژه‌ی بزرگراه دو بانده‌ی اربیل - گومسپان خرسندم. این پروژه علاوه بر حل مشکلات ترافیکی و تسهیل تردد ساکنان منطقه، نقشی اساسی در احیای صنعت گردشگری ایفا خواهد کرد و تأثیری مستقیم بر رونق بازرگانی و آبادانی حومه‌ی اربیل خواهد داشت.»

این پروژه به عنوان یکی از طرح‌های زیرساختی مهم دولت اقلیم کوردستان، با هدف توسعه‌ی شبکه‌ی راه‌ها و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و گردشگری در پایتخت اقلیم کوردستان به بهره‌برداری رسیده است.