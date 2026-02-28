استاندار اربیل: ذخایر مواد غذایی تکمیل است؛ ثبات بازار حفظ میشود
ظرفیت انبارهای مواد غذایی برای شش ماه دیگر تکمیل است
استاندار اربیل با تأکید بر تکمیل بودن ظرفیت انبارهای مواد غذایی برای شش ماه آینده، به شهروندان اطمینان داد که با تشدید نظارتها، مانع از هرگونه بیثباتی در بازار خواهد شد.
امید خوشناو، استاندار اربیل، امروز شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) در گفتوگویی رسانهای اعلام کرد که وضعیت ذخایر مواد غذایی در سطح شهر مطلوب و انبارها کاملاً پر هستند. وی تصریح کرد که دستکم برای بازهی زمانی شش ماه آینده، هیچگونه مشکلی در زمینهی تأمین مواد غذایی وجود نخواهد داشت.
استاندار اربیل ضمن اطمینانبخشی به شهروندان مبنی بر عدم وجود نگرانی در خصوص نوسانات بازار، بر اتخاذ تدابیر سختگیرانه تأکید ورزید. وی در این باره اظهار داشت: «در برابر هرگونه اقدامی که منجر به برهمزدن ثبات بازار شود، راهکارهای قانونی و شدید اتخاذ خواهیم کرد.»
خوشناو در پایان خاطرنشان کرد که به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها، نظارتها بر بازار بیشازپیش تشدید خواهد شد.