مدیرعامل شرکت DNO: تولید نفت در ماه گذشته به ۵ میلیون بشکه رسید
افزایش چشمگیر تولید و بهرهبرداری از چاههای جدید نفتی در اقلیم کوردستان
بیژن مسفر رحمانی، مدیرعامل شرکت DNO، روز چهارشنبه، ۱۴ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، در نشستی خبری اعلام کرد که تولید نفت در اقلیم کوردستان در سال جاری افزایش قابل توجهی خواهد یافت و استخراج از تعدادی چاه جدید نیز آغاز میشود.
وی در این نشست تصریح کرد: «تولید نفت رشد بسیاری داشته است؛ به طوری که ماه گذشته موفق شدیم ۵ میلیون بشکه نفت تولید کنیم. ظرفیتهای ما بسیار افزایش یافته و تأسیساتی که در آنها فعالیت میکنیم مطابق با استانداردهای جهانی است. تولید ۵ میلیون بشکه نفت تنها یک عدد نیست، بلکه گواهی بر تعهد شرکت ماست.»
مدیرعامل این شرکت نروژی در ادامه افزود: «علیرغم چالشهایی که از سوی بغداد و منطقه برای ما ایجاد شد و همچنین حملات پهپادی، تا زمان کسب این دستاورد ایستادگی کردیم. همچنین برای امسال برنامه داریم که تولید را در تعدادی از چاههای نفتی دیگر آغاز کنیم که این امر موجب افزایش صدها هزار بشکهای تولید نفت خواهد شد.»
بیژن مسفر رحمانی همچنین از «دولت اقلیم کوردستان» و «مسرور بارزانی» که همواره حامی و پشتیبان این شرکت بودهاند، قدردانی کرد.
شایان ذکر است که DNO یک شرکت شناختهشه در سطح جهانی است که در حوزهی تولید نفت فعالیت دارد و چندین سال است که در اقلیم کوردستان حضور دارد. این شرکت همچنین در کشورهای دیگری همچون عمان، تونس و امارات متحدهی عربی نیز فعال است.