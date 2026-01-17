مسرور بارزانی در پنجاهوششمین مجمع اقتصادی «داووس» حضور مییابد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، جهت شرکت در پنجاهوششمین مجمع اقتصادی جهان (داووس) و دیدار با دهها تن از رهبران و رؤسای کشورهای جهان راهی سوئیس میشود.
پنجاهوششمین مجمع اقتصادی جهان (داووس) از روز دوشنبه، ۱۹ تا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ ( ٢٩ دی تا ۳ تا بهمن ۱۴۰۴)، با شعار «روح گفتگو» و با مشارکت برجستهترین رهبران سیاسی، بازرگانان و نمایندگان جامعهی مدنی برگزار میشود.
بیش از پنج دهه است که این مجمع، رهبران حوزههای تجارت، دولت، جامعهی مدنی، سازمانهای بینالمللی و دانشگاهیان را گردهم میآورد تا ضمن درک چالشهای جهانی، برای پیشبرد جهان با یکدیگر همکاری کنند. در شرایطی که تغییرات عمیق ژئوپلیتیکی، تکنولوژیکی و اجتماعی جهان را تعریف میکنند، نشست سالانهی مجمع اقتصادی جهان بستری بیطرف را برای گفتگو، همکاری و اقدام مشترک فراهم میآورد.
دستور کار این مجمع بهگونهای طراحی شده است که ایدههای نوین را مطرح کند، راهحلهای بلندمدت برای چالشهای مرتبط ارائه دهد و فرصتهای تازهای را برای رشد، تابآوری و تأثیرگذاری ایجاد نماید.
نشست امسال بازتابدهندهی ترکیبی بینظیر از بخشها، صنایع، دولتها و نسلهای مختلف است که دیدگاههای گوناگون مورد نیاز برای یافتن راهحلهای مشترک را تضمین میکند. همچنین از طریق «مجمع باز» (Open Forum) و پوشش رسانهای دیجیتال، گفتگوها فراتر از مرزهای داووس گسترش مییابد.
جزئیات شرکتکنندگان
در این مقطع حساس برای همکاریهای جهانی، مجمع اقتصادی جهان میزبان حدود ۳۰۰۰ رهبر از بخشهای مختلف و از بیش از ۱۳۰ کشور خواهد بود. با ثبت رکوردی جدید در مشارکت دولتی، پیشبینی میشود ۴۰۰ رهبر ارشد سیاسی، شامل ۶۵ رئیس دولت و حکومت و شش تن از رهبران گروه هفت (G7)، به همراه ۸۵۰ مدیر اجرایی (CEO) و رؤسای شرکتهای بزرگ جهانی در این نشست حضور یابند. همچنین نمایندگان جامعهی مدنی، اتحادیههای کارگری، سازمانهای مذهبی و شخصیتهای فرهنگی نیز در این برنامه مشارکت دارند.
بیش از ۲۰۰ رسانه و خبرگزاری معتبر نیز برای پوشش شفاف گفتگوها در این اجلاس حضور خواهند داشت.
رهبران سیاسی بلندپایه حاضر در نشست:
- مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان
- دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا
- مارک کارنی، نخستوزیر کانادا
- خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین
- گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا
- دانیل نوبوا، رئیسجمهور اکوادور
- فریدریش مرتز، صدراعظم آلمان
- اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا
- پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا
- بارت دی وور، نخستوزیر بلژیک
- الکساندر استاب، رئیسجمهور فنلاند
- کیریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر یونان
- مایکل مارتین، نخستوزیر ایرلند
- دیک شوف، نخستوزیر هلند
- گای پارملین، رئیس کنفدراسیون سوئیس (۲۰۲۶)
- کارول ناوروکی، رئیسجمهور لهستان
- الکساندر ووچیچ، رئیسجمهور صربستان
- ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین
- هی لیفنگ، معاون نخستوزیر جمهوری خلق چین
- پرابوو سوبیانتو، رئیسجمهور اندونزی
- میانمحمد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان
- تارمان شانموگاراتنام، رئیسجمهور سنگاپور
- محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجهی قطر
- اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل
- محمد مصطفی، نخستوزیر تشکیلات خودگردان فلسطین
- احمد شرع، رئیسجمهور سوریه
- الهام علیاف، رئیسجمهور جمهوری آذربایجان
- واهاگن خاچاتوریان، رئیسجمهور ارمنستان
- عزیز اخنوش، رئیس دولت پادشاهی مراکش
- فلیکس تشیسکدی، رئیسجمهور جمهوری دموکراتیک کنگو
- دانیل فرانسیسکو چاپو، رئیسجمهور موزامبیک
مقامات سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی:
- آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد
- الکساندر دی کرو، مدیر برنامهی توسعهی ملل متحد (UNDP)
- برهم صالح، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)
- تدروس ادهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی (WHO)
- دورین بوگدان مارتین، دبیرکل اتحادیهی بینالمللی مخابرات (ITU)
نهادهای مالی، اقتصادی و امنیتی:
- آجای بانگا، رئیس گروه بانک جهانی
- کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول (IMF)
- نگوزی اکونجو ایویلا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی (WTO)
- ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی (OECD)
- مارک روته، دبیرکل ناتو (NATO)
- جاسم بدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج (GCC)
رهبران فناوری و هوش مصنوعی:
حضور حدود ۱۷۰۰ رهبر تجاری و مدیران شرکتهای پیشرو در حوزهی تکنولوژی، از جمله چهرههای زیر قطعی شده است:
- ساتیا نادلا (مایکروسافت)
- جنسن هوانگ (انویدیا)
- دمیس هاسابیس (گوگل دیپمایند)
- دینا پاول مککورمیک (متا)
- سارا فرایر (OpenAI)
- داریو آمودی (Anthropic)
- آرتور منش (Mistral AI)
- الکس کارپ (Palantir Technologies)
- برت تیلور (Sierra)
- پگی جانسون (Agility Robotics)
همچنین شخصیتهای آکادمیک برجسته نظیر یوشوا بنجیو (دانشگاه مونترال) و یووال هراری، به همراه سرمایهگذارانی همچون خلدون خلیفه مبارک (مبادله) و پنگ شیائو (G42) در این نشست حضور خواهند داشت. رهبران سازمانهای بشردوستانه از جمله دیوید میلیبند (IRC) و اولکساندرا ماتویچوک (برندهی جایزهی نوبل صلح) نیز از دیگر شرکتکنندگان این مجمع هستند.