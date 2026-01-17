اخبار

مسرور بارزانی در پنجاه‌وششمین مجمع اقتصادی «داووس» حضور می‌یابد

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، جهت شرکت در پنجاه‌وششمین مجمع اقتصادی جهان (داووس) و دیدار با ده‌ها تن از رهبران و رؤسای کشورهای جهان راهی سوئیس می‌شود.

 پنجاه‌وششمین مجمع اقتصادی جهان (داووس) از روز دوشنبه، ۱۹ تا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ ( ٢٩ دی تا ۳ تا بهمن ۱۴۰۴)، با شعار «روح گفتگو» و با مشارکت برجسته‌ترین رهبران سیاسی، بازرگانان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی برگزار می‌شود.
بیش از پنج دهه است که این مجمع، رهبران حوزه‌های تجارت، دولت، جامعه‌ی مدنی، سازمان‌های بین‌المللی و دانشگاهیان را گردهم می‌آورد تا ضمن درک چالش‌های جهانی، برای پیشبرد جهان با یکدیگر همکاری کنند. در شرایطی که تغییرات عمیق ژئوپلیتیکی، تکنولوژیکی و اجتماعی جهان را تعریف می‌کنند، نشست سالانه‌ی مجمع اقتصادی جهان بستری بی‌طرف را برای گفتگو، همکاری و اقدام مشترک فراهم می‌آورد.
دستور کار این مجمع به‌گونه‌ای طراحی شده است که ایده‌های نوین را مطرح کند، راه‌حل‌های بلندمدت برای چالش‌های مرتبط ارائه دهد و فرصت‌های تازه‌ای را برای رشد، تاب‌آوری و تأثیرگذاری ایجاد نماید.
نشست امسال بازتاب‌دهنده‌ی ترکیبی بی‌نظیر از بخش‌ها، صنایع، دولت‌ها و نسل‌های مختلف است که دیدگاه‌های گوناگون مورد نیاز برای یافتن راه‌حل‌های مشترک را تضمین می‌کند. همچنین از طریق «مجمع باز» (Open Forum) و پوشش رسانه‌ای دیجیتال، گفتگوها فراتر از مرزهای داووس گسترش می‌یابد.
 
جزئیات شرکت‌کنندگان
در این مقطع حساس برای همکاری‌های جهانی، مجمع اقتصادی جهان میزبان حدود ۳۰۰۰ رهبر از بخش‌های مختلف و از بیش از ۱۳۰ کشور خواهد بود. با ثبت رکوردی جدید در مشارکت دولتی، پیش‌بینی می‌شود ۴۰۰ رهبر ارشد سیاسی، شامل ۶۵ رئیس دولت و حکومت و شش تن از رهبران گروه هفت (G7)، به همراه ۸۵۰ مدیر اجرایی (CEO) و رؤسای شرکت‌های بزرگ جهانی در این نشست حضور یابند. همچنین نمایندگان جامعه‌ی مدنی، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های مذهبی و شخصیت‌های فرهنگی نیز در این برنامه مشارکت دارند.
بیش از ۲۰۰ رسانه و خبرگزاری معتبر نیز برای پوشش شفاف گفتگوها در این اجلاس حضور خواهند داشت.
 
رهبران سیاسی بلندپایه حاضر در نشست:
-   مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان
-   دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا
-   مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا
-   خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین
-   گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا
-   دانیل نوبوا، رئیس‌جمهور اکوادور
-   فریدریش مرتز، صدراعظم آلمان
-   اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا
-   پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا
-   بارت دی وور، نخست‌وزیر بلژیک
-   الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند
-   کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان
-   مایکل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند
-   دیک شوف، نخست‌وزیر هلند
-   گای پارملین، رئیس کنفدراسیون سوئیس (۲۰۲۶)
-   کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور لهستان
-   الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان
-   ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین
-   هی لیفنگ، معاون نخست‌وزیر جمهوری خلق چین
-   پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی
-   میان‌محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان
-   تارمان شانموگاراتنام، رئیس‌جمهور سنگاپور
-   محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه‌ی قطر
-   اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل
-   محمد مصطفی، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین
-   احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه
-   الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان
-   واهاگن خاچاتوریان، رئیس‌جمهور ارمنستان
-   عزیز اخنوش، رئیس دولت پادشاهی مراکش
-   فلیکس تشیسکدی، رئیس‌جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو
-   دانیل فرانسیسکو چاپو، رئیس‌جمهور موزامبیک
 
مقامات سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی:
-   آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد
-   الکساندر دی کرو، مدیر برنامه‌ی توسعه‌ی ملل متحد (UNDP)
-   برهم صالح، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)
-   تدروس ادهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی (WHO)
-   دورین بوگدان مارتین، دبیرکل اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات (ITU)
 
نهادهای مالی، اقتصادی و امنیتی:
 -   آجای بانگا، رئیس گروه بانک جهانی
-   کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول (IMF)
-   نگوزی اکونجو ایویلا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی (WTO)
-   ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD)
-   مارک روته، دبیرکل ناتو (NATO)
-   جاسم بدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج (GCC)
 
رهبران فناوری و هوش مصنوعی:
حضور حدود ۱۷۰۰ رهبر تجاری و مدیران شرکت‌های پیشرو در حوزه‌ی تکنولوژی، از جمله چهره‌های زیر قطعی شده است:
 -   ساتیا نادلا (مایکروسافت)
-   جنسن هوانگ (انویدیا)
-   دمیس هاسابیس (گوگل دیپ‌مایند)
-   دینا پاول مک‌کورمیک (متا)
-   سارا فرایر (OpenAI)
-   داریو آمودی (Anthropic)
-   آرتور منش (Mistral AI)
-   الکس کارپ (Palantir Technologies)
-   برت تیلور (Sierra)
-   پگی جانسون (Agility Robotics)
 
همچنین شخصیت‌های آکادمیک برجسته نظیر یوشوا بنجیو (دانشگاه مونترال) و یووال هراری، به همراه سرمایه‌گذارانی همچون خلدون خلیفه مبارک (مبادله) و پنگ شیائو (G42) در این نشست حضور خواهند داشت. رهبران سازمان‌های بشردوستانه از جمله دیوید میلیبند (IRC) و اولکساندرا ماتویچوک (برنده‌ی جایزه‌ی نوبل صلح) نیز از دیگر شرکت‌کنندگان این مجمع هستند.

 
 
 
 
 
