مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، جهت شرکت در پنجاه‌وششمین مجمع اقتصادی جهان (داووس) و دیدار با ده‌ها تن از رهبران و رؤسای کشورهای جهان راهی سوئیس می‌شود.

4 ساعت پیش

پنجاه‌وششمین مجمع اقتصادی جهان (داووس) از روز دوشنبه، ۱۹ تا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ ( ٢٩ دی تا ۳ تا بهمن ۱۴۰۴)، با شعار «روح گفتگو» و با مشارکت برجسته‌ترین رهبران سیاسی، بازرگانان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی برگزار می‌شود.

بیش از پنج دهه است که این مجمع، رهبران حوزه‌های تجارت، دولت، جامعه‌ی مدنی، سازمان‌های بین‌المللی و دانشگاهیان را گردهم می‌آورد تا ضمن درک چالش‌های جهانی، برای پیشبرد جهان با یکدیگر همکاری کنند. در شرایطی که تغییرات عمیق ژئوپلیتیکی، تکنولوژیکی و اجتماعی جهان را تعریف می‌کنند، نشست سالانه‌ی مجمع اقتصادی جهان بستری بی‌طرف را برای گفتگو، همکاری و اقدام مشترک فراهم می‌آورد.

دستور کار این مجمع به‌گونه‌ای طراحی شده است که ایده‌های نوین را مطرح کند، راه‌حل‌های بلندمدت برای چالش‌های مرتبط ارائه دهد و فرصت‌های تازه‌ای را برای رشد، تاب‌آوری و تأثیرگذاری ایجاد نماید.

نشست امسال بازتاب‌دهنده‌ی ترکیبی بی‌نظیر از بخش‌ها، صنایع، دولت‌ها و نسل‌های مختلف است که دیدگاه‌های گوناگون مورد نیاز برای یافتن راه‌حل‌های مشترک را تضمین می‌کند. همچنین از طریق «مجمع باز» (Open Forum) و پوشش رسانه‌ای دیجیتال، گفتگوها فراتر از مرزهای داووس گسترش می‌یابد.



جزئیات شرکت‌کنندگان

در این مقطع حساس برای همکاری‌های جهانی، مجمع اقتصادی جهان میزبان حدود ۳۰۰۰ رهبر از بخش‌های مختلف و از بیش از ۱۳۰ کشور خواهد بود. با ثبت رکوردی جدید در مشارکت دولتی، پیش‌بینی می‌شود ۴۰۰ رهبر ارشد سیاسی، شامل ۶۵ رئیس دولت و حکومت و شش تن از رهبران گروه هفت (G7)، به همراه ۸۵۰ مدیر اجرایی (CEO) و رؤسای شرکت‌های بزرگ جهانی در این نشست حضور یابند. همچنین نمایندگان جامعه‌ی مدنی، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های مذهبی و شخصیت‌های فرهنگی نیز در این برنامه مشارکت دارند.

بیش از ۲۰۰ رسانه و خبرگزاری معتبر نیز برای پوشش شفاف گفتگوها در این اجلاس حضور خواهند داشت.



رهبران سیاسی بلندپایه حاضر در نشست:

- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان

- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا

- مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا

- خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین

- گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا

- دانیل نوبوا، رئیس‌جمهور اکوادور

- فریدریش مرتز، صدراعظم آلمان

- اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا

- پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا

- بارت دی وور، نخست‌وزیر بلژیک

- الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند

- کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان

- مایکل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند

- دیک شوف، نخست‌وزیر هلند

- گای پارملین، رئیس کنفدراسیون سوئیس (۲۰۲۶)

- کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور لهستان

- الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان

- ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین

- هی لیفنگ، معاون نخست‌وزیر جمهوری خلق چین

- پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی

- میان‌محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان

- تارمان شانموگاراتنام، رئیس‌جمهور سنگاپور

- محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه‌ی قطر

- اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل

- محمد مصطفی، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین

- احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه

- الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان

- واهاگن خاچاتوریان، رئیس‌جمهور ارمنستان

- عزیز اخنوش، رئیس دولت پادشاهی مراکش

- فلیکس تشیسکدی، رئیس‌جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو

- دانیل فرانسیسکو چاپو، رئیس‌جمهور موزامبیک



مقامات سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی:

- آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد

- الکساندر دی کرو، مدیر برنامه‌ی توسعه‌ی ملل متحد (UNDP)

- برهم صالح، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)

- تدروس ادهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی (WHO)

- دورین بوگدان مارتین، دبیرکل اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات (ITU)



نهادهای مالی، اقتصادی و امنیتی:

- آجای بانگا، رئیس گروه بانک جهانی

- کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول (IMF)

- نگوزی اکونجو ایویلا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی (WTO)

- ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD)

- مارک روته، دبیرکل ناتو (NATO)

- جاسم بدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج (GCC)



رهبران فناوری و هوش مصنوعی:

حضور حدود ۱۷۰۰ رهبر تجاری و مدیران شرکت‌های پیشرو در حوزه‌ی تکنولوژی، از جمله چهره‌های زیر قطعی شده است:

- ساتیا نادلا (مایکروسافت)

- جنسن هوانگ (انویدیا)

- دمیس هاسابیس (گوگل دیپ‌مایند)

- دینا پاول مک‌کورمیک (متا)

- سارا فرایر (OpenAI)

- داریو آمودی (Anthropic)

- آرتور منش (Mistral AI)

- الکس کارپ (Palantir Technologies)

- برت تیلور (Sierra)

- پگی جانسون (Agility Robotics)



همچنین شخصیت‌های آکادمیک برجسته نظیر یوشوا بنجیو (دانشگاه مونترال) و یووال هراری، به همراه سرمایه‌گذارانی همچون خلدون خلیفه مبارک (مبادله) و پنگ شیائو (G42) در این نشست حضور خواهند داشت. رهبران سازمان‌های بشردوستانه از جمله دیوید میلیبند (IRC) و اولکساندرا ماتویچوک (برنده‌ی جایزه‌ی نوبل صلح) نیز از دیگر شرکت‌کنندگان این مجمع هستند.