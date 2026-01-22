تاکید مسرور بارزانی در داووس۲۰۲۶ بر صلحطلبی و آمادگی اقلیم کوردستان برای استقبال از سرمایهگذاری خارجی
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان در جریان حضور پنج روزه خود در مجمع جهانی اقتصاد – داووس۲۰۲۶، با انجام دیدارهای سطح بالا که در (خانه کوردستان) در داووس با رهبران و شخصیتهای بلندپایه جهان انجام شد، بر پیام خود مبنی بر صلحطلبی، انجام اصلاحات اقتصادی و آمادگی اقلیم کوردستان برای استقبال از سرمایهگذاری خارجی تاکید کرد.
افتتاح خانه کوردستان در داووس
روز دوشنبه ۱۹ ژانویه، ۵۶مین مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس، با مشارکت رهبران و مقامات بلندپایه کشورهای جهان آغاز به کار کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، با آغاز به کار مجمع، در چارچوب یک پلتفرم راهبردی با هدف معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان، (خانه کوردستان) را در داووس افتتاح کرد.
نخستوزیر در مراسم افتتاح (خانه کوردستان) در سخنانی اعلام کرد: خانه کوردستان به مرکزی برای برقراری روابط راهبردی و استقبال از مهمانان تبدیل خواهد شد.
همچنین توضیح داد: این مجمع فرصتی طلایی برای مردم کورد است تا در توسعه روابط سیاسی و اقتصادی مشارکت کند و از سرمایهگذاری جهانی بیشتر استقبال کند. از بازرگانان و اسپانسرهای خانه کوردستان نیز قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با گستردهتر شدن هیئت اقلیم کوردستان در سال آینده برای برپایی این خانه به مکان بزرگتری نیاز خواهند داشت.
دیدارهای دیپلماسی و اقتصادی
روز سهشنبه ۲۰ ژانویه، برنامه دیدارهای نخستوزیر فشردهتر شد و مسرور بارزانی با الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان دیدار کرد و دو طرف بر تقویت روابط در بخشهای بازرگانی و سرمایهگذاری تاکید کردند. علیاف از نخستوزیر اقلیم کوردستان برای سفر به باکو دعوت کرد و آمادگی کشورش را برای افتتاح کنسولگری در اربیل نشان داد.
نخستوزیر همچنین با ماکسیم پروو، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه بلژیک دیدار کرد و وی بر حمایت کشورش از اقلیم کوردستان تاکید کرد. دو طرف بر تحکیم روابط اقلیم کوردستان و بلژیک به خصوص در توسعه روابط بازرگانی و سرمایهگذاری تاکید کردند.
مسرور بارزانی همچنین از جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج استقبال کرد و در آن دیدار تشکیل کابینه جدید دولت عراق را بررسی کردند.
دیدار با واهاگن خاچاطوریان، رئیسجمهور ارمنستان نیز بخشی از برنامه کاری نخستوزیر اقلیم کوردستان در حاشیه داووس۲۰۲۶ بود که در آن رئیسجمهور ارمنستان از اقلیم کوردستان به خاطر حمایت از حفظ حقوق ارمنیها، قدردانی کرد.
مسرور بارزانی همچنین با کریستین اشتوکر، صدراعظم جمهوری اتریش دیدار کرد و درباره چگونگی رویارویی با خطرات و تهدیدات داعش گفتوگو کردند.
در دیدار نخستوزیر اقلیم کوردستان با برهم صالح کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در حاشیه داووس۲۰۲۶، وضعیت پناهندگان و تاثیر جنگ در سوریه بر آنها بررسی شد.
مسرور بارزانی همچنین با حسن الخطیب، وزیر سرمایهگذاری مصر دیدار کرد و قرارداد امضا شده بین اربیل و قاهره برای تامین کنتور هوشمند برق برای اقلیم را بررسی کردند.
وضعیت غرب کوردستان و امنیت منطقه
در ادامه دیدارها در حاشیه داووس۲۰۲۶، روز چهارشنبه ۲۱ ژانویه، نخستوزیر اقلیم کوردستان با یک هیئت بلندپایه بحرین و جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی بریانیا دیدار کرد و نگرانیها در خصوص گسترش تحرکات نظامی سوریه و درگیری با غرب کوردستان محور اصلی گفتوگوها بود. مسرور بارزانی بر ضرورت پایان دادن به تنش و احترام گذاشتن به حقوق مردم کورد و سایر جوامع سوریه، تاکید کرد.
از طرفی دیگر صدراعظم اتریش با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نقش دولت اقلیم کوردستان را به عنوان «شریک قابل اعتماد» در حوزههای امنیت و مهاجرت، ارج نهاد.
دیدارهای پایانی
دیدارهای نخستوزیر اقلیم کوردستان در روز پنجشنبه ۲۲ ژانویه هم ادامه پیدا کردند و مسرور بارزانی در دیدار با ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه بر حفظ ثبات منطقه تاکید کرد. ژان نوئل بارو، درود و مراتب ارادت امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه را به نخستوزیر اقلیم کوردستان ابراز کرد.
نخستوزیر همچنین با خلیفه عبدالله العجیل، وزیر بازرگانی کویت و حسن بن عبدالله، ولیعهد اردن دیدار کرد و در این دیدارها بر توسعه روابط اقتصادی و تداوم آتشبس در سوریه تاکید شد.
پس از پایان این سفر، مسرور بارزانی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:« امسال با هماهنگی قویتر با شرکا، و یک پیام ثابت، داووس۲۰۲۶ را ترک میکنیم: گفتوگو به جای ستیز، ادای حقوق به جای محرومیت، سرمایهگذاری به جای عدم اطمینان.»
ب.ن