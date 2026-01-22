سفر نخستوزیر اقلیم کوردستان به داووس پایان یافت
اربیل (کوردستان۲۴) – مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در پایان مشارکت خود در مجمع جهانی اقتصاد – داووس۲۰۲۶، در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد و در آن بر تقویت پایگاه اقلیم کوردستان و پیام صلحطلبی تاکید کرد.
نخستوزیر نوشت:« امسال با هماهنگی قویتر با شرکا، و یک پیام ثابت، داووس۲۰۲۶ را ترک میکنیم: گفتوگو به جای ستیز، ادای حقوق به جای محرومیت، سرمایهگذاری به جای عدم اطمینان.»
اقلیم کوردستان هر سال با مشارکت سطح بالا در مجمع جهانی اقتصاد در داووس حضور پیدا میکند.
Leaving #WEF26 this year with stronger coordination with partners, and a consistent message: dialogue over conflict, rights over exclusion, investment over uncertainty. #KurdistanInDavos pic.twitter.com/r9s1MPGHFU— Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 22, 2026
امسال نخستوزیر اقلیم کوردستان در حاشیه این مجمع با رهبران جهان، وزرا و کارفرمایان تصمیمگیرنده، دیدارهای گستردهای انجام داد و در آن تقویت روابط دیپلماتیک، جذب سرمایهگذاری و حمایت از برقراری صلح در روژآوا را مورد توجه قرار داد.
ب.ن