همسویی دیپلماسی و اعتراضات مدنی در داووس برای حمایت از غرب کوردستان
همزمان با سومین روز از رایزنیهای دیپلماتیک نخستوزیر اقلیم کوردستان در داووس، جامعهی کوردها در سوئیس نیز صدای اعتراض خود را بلند کردند
در حالی که مسرور بارزانی تلاشهای دیپلماتیک خود را برای جلب حمایت جهانی از غرب کوردستان افزایش داده است، کردهای مقیم سوئیس با برگزاری تجمعی گسترده، پیام مظلومیت گلی کورد را به مراکز تصمیمگیری جهانی رساندند و خواستار محافظت از غیرنظامیان شدند.
تظاهرکنندگان ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر پرزیدنت بارزانی و مسرور بارزانی در دفاع از حقوق کوردها، از رئیسجمهور آمریکا و سایر کشورهای جهان خواستند که در برابر حملات به غرب کوردستان سکوت نکنند. شرکتکنندگان تأکید کردند که گلی کورد مانند هر ملت دیگری حق حیات، مالکیت خاک و داشتن دولت را دارد و جنایات صورت گرفته علیه کودکان و زیرساختهای غرب کوردستان را به شدت محکوم کردند.
معترضان با اشاره به اینکه حملات کنونی امتداد همان تفکر داعش است، اعلام کردند که فشارهای نظامی اعمال شده توسط دولت انتقالی سوریه و گروههای وابسته به جولانی را نخواهند پذیرفت. جوانان و زنان غرب کوردستان حاضر در این تجمع، تلاشهای رهبری اقلیم کوردستان را مایه امید و سربلندی دانسته و خواستار اتحاد میان تمام جریانهای کوردی برای مقابله با خطرات شدند.