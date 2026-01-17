عثمان احمد برگزاری این نمایشگاه را ثمره‌ی نزدیک بە ٤٠ سال تلاش خود می‌داند

3 ساعت پیش

عثمان احمد، هنرمند برجسته‌ی کورد، حاصل چهار دهه تلاش هنری خود را در قالب نمایشگاهی ویژه برای بازنمایی و مستندسازی خاطرات تلخ انفال و نسل‌کشی کوردها در شهر سلیمانیه به نمایش گذاشت.

این نمایشگاه روز جمعه، ۱۶ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴)، با حضور علاقه‌مندان به هنر افتتاح شد. عثمان احمد در گفتگو با «کوردستان ۲۴» پیرامون این رویداد اظهار داشت: «نزدیک به ۴۰ سال است که مشغول این پروژه هستم و آن را پروژه‌ی عمر خود می‌دانم. من خود شاهد عینی انفال بودم و به‌صورت اتفاقی نجات یافتم؛ ازاین‌رو خواسته‌ام دیده‌های خود را مستند کنم تا در یاد جوانان ما باقی بماند و جهانیان را نسبت به آن آگاه سازم.»

این هنرمند افزود: «ارتباط بسیار عمیقی با طراحی خطی (هێڵکاری) داشتم و این سبک به ابزاری مناسب تبدیل شد تا بتوانم درد، شکنجه و رنج‌های ناشی از انفال را که از مردم شنیده یا به چشم خود دیده‌ام، ثبت کرده و در این نمایشگاه ارائه دهم.»

عثمان احمد در خصوص لزوم حفظ حافظه‌ی تاریخی گفت: «بسیار مهم است که ما نیز موزه‌ای داشته باشیم و بتوانیم اسناد و آثار خود را آرشیو و نگهداری کنیم. تمامی کشورهایی که حوادث ناگواری مشابه ما را تجربه کرده‌اند، دارای موزه هستند. بازدیدکنندگان و اتباع خارجی با دیدن این موزه‌ها آگاه می‌شوند و این امر می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای آنان و کشورشان رقم بزند. پروژه‌ی من نیز تلاشی برای آگاه‌سازی فرد کورد نسبت به فجایعی است که بر سر ملت ما آمده است.»

عثمان احمد، متولد سال ۱۹۶۲ در شهر سلیمانیه، یکی از هنرمندان سرشناس کوردستان در حوزه‌ی هنرهای تجسمی محسوب می‌شود. آثار وی پیش‌ازاین در نمایشگاه‌های متعددی در اروپا و خاورمیانه به نمایش درآمده است.

گفتنی است این نمایشگاه تا روز سه‌شنبه، ۲۰ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴)، دایر خواهد بود.