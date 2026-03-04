گزارش کاخ سفید از گفتگوهای ترامپ با رهبران اقلیم کوردستان

رایزنی پرزیدنت ترامپ با رهبری اقلیم کوردستان درباره‌ی پایگاه‌های نظامی آمریکا

1 ساعت پیش

سخنگوی کاخ سفید ضمن تکذیب گزارش‌های مربوط به تسلیح نیروهای کوردی ایران، از گفتگوهای مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا با رهبران اقلیم کوردستان پیرامون وضعیت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده خبر داد.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد که دونالد ترامپ با شماری از شرکا و متحدان خود در خاورمیانه، از جمله رهبران اقلیم کوردستان، گفتگو کرده است. وی تأکید کرد که محور این گفتگوها پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه بوده و شایعات مربوط به تجهیز نظامی گروه‌های کوردی مخالف ایران کاملاً بی‌اساس است.

لیویت در این کنفرانس خبری اظهار داشت که ایالات متحده وارد مرحله‌ی جدیدی از تقابل نظامی برای شکست کامل نفوذ ایران شده است. وی مدعی شد در جریان عملیاتی موسوم به «خشم حماسی» (Epic Fury)، پیشرفته‌ترین زیردریایی ایران منهدم و توان دریایی این کشور فلج شده است. وی هدف از این اقدامات را تأمین امنیت انرژی جهانی و آزادسازی تنگه‌ی هرمز عنوان کرد.

سخنگوی کاخ سفید با انتقاد از سیاست‌های دولت‌های پیشین آمریکا، اعلام کرد که طبق گزارش‌های بین‌المللی، تنها در دو روز نخست درگیری‌ها، حدود ۱۰۰ هزار نفر از تهران گریخته‌اند. وی همچنین اشاره کرد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در حال رصد تحرکات برای جانشینی در ساختار قدرت ایران هستند، اما تأکید کرد که فعلاً برنامه‌ای برای اعزام نیروی پیاده‌نظام به خاک ایران وجود ندارد.