پزیشکیان: به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام میگذاریم
رئیسجمهور آمریکا: امنیت منطقه باید تنها از طریق همکاریهای جمعی و بدون مداخلهی قدرتهای خارجی تأمین شود
رئیسجمهور ایران در پیامی خطاب به رهبران کشورهای همسایه و دوست، تأکید کرد که امنیت منطقه باید تنها از طریق همکاریهای جمعی و بدون مداخلهی قدرتهای خارجی تأمین شود.
مسعود پزیشکیان، رئیسجمهور ایران، روز چهارشنبه ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴)، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس»، مواضع کشورش را در قبال تحولات اخیر منطقه تشریح کرد. وی خطاب به سران کشورهای همسایه و دوست نوشت: «ما در کنار شما و از طریق مسیرهای دیپلماتیک تلاش کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، اما حملات نظامی آمریکا و اسرائیل گزینهای جز دفاع مشروع برای ما باقی نگذاشت.»
رئیسجمهور ایران در این پیام اطمینان داد که تحولات نظامی تأثیری بر تعهد ایران به حسن همجواری نخواهد داشت. وی تصریح کرد: «ما با تمام توان به حاکمیت و تمامیت ارضی شما احترام میگذاریم و بر این باوریم که امنیت و ثبات منطقه تنها با ارادهی دولتهای منطقه به دست میآید، نه از طریق حضور نیروهای خارجی.»