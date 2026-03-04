هشدارهای حفاظتی مدیریت آسایش اربیل به شهروندان

مدیریت آسایش از شهروندان خواست به قطعات موشک و پهپاد‌های ساقط شده دست نزنند

1 ساعت پیش

مدیریت آسایش اربیل با صدور اطلاعیه‌ای فوری، از شهروندان خواست به منظور حفظ سلامت خود، از حضور در محل سقوط پهپادها یا موشک‌ها و دست‌زدن به قطعات باقی‌مانده خودداری کنند.

مدیریت آسایش اربیل، روز چهارشنبه ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴)، مجموعه‌ای از رهنمودهای ایمنی و حفاظتی را خطاب به عموم شهروندان صادر کرد. در این اطلاعیه تأکید شده است که در صورت سقوط هرگونه پهپاد، موشک یا اشیاء ناشناس، شهروندان باید از تجمع در محل حادثه به‌طور جدی پرهیز کنند تا علاوه بر حفظ جان خود، مانع از انجام وظایف تیم‌های امدادی و امنیتی نشوند.

این نهاد امنیتی همچنین هشدار داد که شهروندان به هیچ وجه نباید به قطعات و بقایای اشیاء ساقط شده دست بزنند؛ چرا که احتمال وجود مواد منفجره‌ی عمل‌نکرده یا ترکیبات شیمیایی خطرناک در این قطعات وجود دارد که می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت آن‌ها وارد کند.

مدیریت آسایش اربیل از مردم خواست در صورت مشاهده‌ی هرگونه مورد مشکوک، بلافاصله از طریق شماره‌های زیر با خطوط داغ این مدیریت تماس بگیرند:

- ۰۶۶۱۰۶

- ۰۷۵۰۲۵۲۲۷۲۸