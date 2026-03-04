نچیروان بارزانی و عباس عراقچی آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند
رئیس اقلیم کوردستان و رئیسجمهور ایران بر تقویت همکاریهای امنیتی و حفاظت از مرزها تأکید کردند
نچیروان بارزانی و وزیر امور خارجهی ایران در تماسی تلفنی، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ ثبات منطقه، بر تقویت همکاریهای امنیتی و حفاظت از مرزها تأکید کردند.
امروز چهارشنبه ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴)، پرزیدنت نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، تماسی تلفنی از سوی عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. در این گفتگو، طرفین علاوه بر بررسی روابط دوجانبهی ایران و اقلیم کوردستان، آخرین تحولات راهبردی منطقه و پیامدهای آن را مورد بحث و تبادلنظر قرار دادند.
براساس بیانیهی ریاست اقلیم کوردستان، در این تماس بر اهمیت حفظ آرامش و ثبات در منطقه تأکید شد. طرفین دوشادوش یکدیگر بر ضرورت حفاظت از امنیت مرزها تأکید کرده و اعلام کردند که باید از هرگونه اقدامی که منجر به برهمخوردن ثبات و پیچیدهتر شدن اوضاع منطقه میشود، جلوگیری کرد.
پرزیدنت نچیروان بارزانی در این گفتگو تصریح کرد که اقلیم کوردستان هرگز بخشی از منازعات نخواهد بود و همچون همیشه به عنوان یک فاکتور آرامشبخش در منطقه باقی میماند. وی همچنین حمایت خود را از تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و دور کردن سایهی جنگ از ملتهای منطقه اعلام کرد.
بنا بر گزارش وزارت امور خارجهی ایران، پرزیدنت نچیروان بارزانی در این تماس، مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت جانباختن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و شماری از مقامات و شهروندان این کشور در پی حملات آمریکا و اسرائیل ابراز داشت. رئیس اقلیم کوردستان همچنین بر خواست اربیل برای حفظ و توسعهی روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
عباس عراقچی نیز با قدردانی از موضع رئیس اقلیم کوردستان، خاطرنشان کرد که این حملات در زمانی انجام شده که مذاکرات برای دومین بار در ۹ ماه گذشته در جریان بوده است. وزیر امور خارجهی ایران این اقدامات را نشانهی «جنگطلبی و عدم صداقت آمریکا» در پروندهی هستهای توصیف کرد و هشدار داد که این حملات نظامی، ثبات کل منطقه را به مخاطره انداخته و تبعات جهانی به دنبال خواهد داشت.
بخش دیگری از این گفتگو به هماهنگیهای امنیتی اختصاص داشت. طرفین بر تقویت همکاریها در چارچوب توافقنامهی امنیتی میان عراق و ایران تأکید کردند. در این راستا، بر کنترل دقیق مرزها و ممانعت از استفادهی هر طرف ثالثی از خاک منطقه برای آسیبزدن به امنیت کشورهای همسایه توافق شد.