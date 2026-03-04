پیام دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان بهمناسبت سالگرد خیزش رانیه
تأکید پارت دموکرات کوردستان بر وحدت صفوف و صیانت از دستاوردهای راهبردی
دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در سیوپنجیمن سالگرد خیزش مردم رانیه، بر لزوم یکپارچگی خانهی کوردستانی و اولویتبندی منافع عالی مردم در تمامی رویکردهای راهبردی تأکید کرد.
دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان روز چهارشنبه، ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴)، با انتشار پیامی بهمناسبت سالگرد خیزش قهرمانانهی مردم رانیه، خاطرنشان کرد که صیانت از ساختار دستوری اقلیم کوردستان و تداوم برنامههای توسعهای آن، با وجود موانع سیاسی، اقتصادی و امنیتی، تنها در سایهی جانفشانیهای پیشمرگههای قهرمان و وفاداری نیروهای ملی میسر شده است.
در این پیام آمده است که خیزش ۵ مارس ۱۹۹۱ که از دروازهی رانیه آغاز شد و تا آزادسازی کرکوک، قلب کوردستان، ادامه یافت، نقطهی عطفی در مبارزات آزادیخواهانهی ملت ما علیه ظلم رژیم بعث بود. این حرکت عظیم، بستر لازم را برای نخستین انتخابات پارلمانی و تشکیل «دولت اقلیم کوردستان» در سال ۱۹۹۲ فراهم آورد.
پارت دموکرات کوردستان با اشاره به نقش رهبری پرزیدنت بارزانی در هدایت این دستاوردها، تأکید کرد که رمز پیروزی ملت در همصدايی و برادری نهفته است. در بخش دیگری از این پیام، بر لزوم دور نگه داشتن اقلیم کوردستان و عراق از تنشهای منطقهای و مقابله با حملات گروههای شبهنظامی غیرقانونی تأکید شده و از دولت فدرال خواسته شده است به وظایف دستوری خود در قبال امنیت شهروندان عمل کند.