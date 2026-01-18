هیئت گردشگری اقلیم کوردستان در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مادرید شرکت می‌کند

1 ساعت پیش

سخنگوی هیئت گردشگری اقلیم کوردستان اعلام کرد که به دلیل توجه ویژه‌ی کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان به بخش گردشگری، ۸۰ پروژه‌ی گردشگری اجرایی شده و میزان ورود گردشگران خارجی به ۲۵ درصد رسیده است.

ابراهیم عبدالمجید، سخنگوی هیئت گردشگری اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴ )، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت که بخش گردشگری در کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان، علاوه بر پیشرفت زیرساخت‌های این حوزه، شاهد تحولی تاریخی بوده است.

سخنگوی هیئت گردشگری با اشاره به افزایش چشمگیر شمار گردشگران اقلیم، به‌ویژه گردشگران بین‌المللی، این موفقیت را ناشی از رویکرد راهبردی کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان جهت احیا و متنوع‌سازی منابع درآمد دانست. وی افزود که گردشگری یکی از بخش‌هایی بوده که در اولویت برنامه‌ها قرار داشته و داده‌های آماری نیز این واقعیت را تأیید می‌کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که یکی دیگر از عوامل پیشرفت بخش گردشگری، مشارکت هیئت گردشگری در مجامع و کنفرانس‌های بین‌المللی با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری به اتباع خارجی است. در همین راستا، هیئتی متشکل از بخش دولتی و خصوصی اقلیم کوردستان در روزهای آینده در یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های گردشگری جهان در شهر مادرید حضور خواهد یافت.

ابراهیم عبدالمجید تصریح کرد که امسال اقلیم کوردستان دوشادوش ۱۵۵ کشور جهان و با حضور نزدیک به ۱۰ هزار شرکت و مؤسسه‌ی گردشگری در این رویداد شرکت می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۲۵۰ هزار بازدیدکننده از این نمایشگاه دیدن کنند که این امر برای معرفی و جذب گردشگر به اقلیم کوردستان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

شایان ذکر است که در کابینه‌ی نهم، ۸۰ پروژه‌ی بزرگ گردشگری اجرایی شده که علاوه بر منافع گردشگری، منجر به ایجاد بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی شده است که بیش از ۸۰ درصد آن به نیروی کار داخلی اختصاص دارد. همچنین پروژه‌های سدسازی و راهسازی از مهم‌ترین طرح‌هایی بوده‌اند که موجب جذب بیشتر گردشگران به اقلیم کوردستان شده‌اند.