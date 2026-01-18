چه کسانی در «داووس ۲۰۲۶» حضور خواهند داشت؟

26 دقیقه پیش

پنجاه و ششمین مجمع جهانی اقتصاد (داووس) در سوئیس، میزبان ده‌ها رئیس‌جمهور و رهبر تأثیرگذار جهان خواهد بود.

این مجمع قرار است در روزهای ۱۹ تا ۲۳ ماه جاری با شعار «روح گفت‌وگو» در شهر داووس سوئیس برگزار شود.

شرکت‌کنندگان امسال چه کسانی هستند؟

در این ایستگاه مهم همکاری‌های بین‌المللی، مجمع جهانی اقتصاد نزدیک به ۳۰۰۰ رهبر از بخش‌های مختلف ۱۳۰ کشور جهان را گرد هم می‌آورد. پیش‌بینی می‌شود ۴۰۰ رهبر ارشد سیاسی، ۶۵ رئیس کشور و دولت، و همچنین شش تن از رهبران گروه هفت (G7) در داووس حضور یابند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در پلتفرم این مجمع، رهبران جوان جامعه‌ی "Global Shapers"، نوآوران و پیشگامان عرصه تکنولوژی، ایده‌های آینده‌نگرانه و تجربیات زنده‌ی تغییرات را ارائه خواهند کرد.

در سال جاری شخصیت‌های برجسته‌ای در این اجلاس شرکت می‌کنند، از جمله:

- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا

- امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه

- مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا

- خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین

- گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا

- دانیل نوبوا، رئیس‌جمهور اکوادور

- فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان

- اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا

- پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا

- بارت دی وور، نخست‌وزیر بلژیک

- الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند

- کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان

- مایکل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند

- دیک شوف، نخست‌وزیر هلند

- گی پارملین، رئیس کنفدراسیون سوئیس (۲۰۲۶)

- کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور لهستان

- الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان

- ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین

- هی لیفینگ، معاون نخست‌وزیر جمهوری خلق چین

- پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی

- میان محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان

- تارمان شانموگاراتنام، رئیس‌جمهور سنگاپور

- محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه‌ی قطر

- اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل

- محمد مصطفی، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین

- احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه

- الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان

- واهاگن خاچاتوریان، رئیس‌جمهور ارمنستان

- عزیز اخنوش، نخست‌وزیر پادشاهی مراکش

- فلیکس تشیسکدی، رئیس‌جمهور دموکراتیک کنگو

- دانیل فرانسیسکو چاپو، رئیس‌جمهور موزامبیک

هم‌زمان، نزدیک به ۸۵۰ مدیر اجرایی (CEO)، رؤسای شرکت‌های جهانی و حدود ۱۰۰ شرکت پیشرو (Unicorns) و پیشگامان تکنولوژی در این مجمع مشارکت خواهند داشت.

برنامه‌های این مجمع با حضور نمایندگان جامعه‌ی مدنی، کارگران، سازمان‌های مذهبی، شخصیت‌های فرهنگی، کارآفرینان اجتماعی، دانشگاهیان و مراکز پژوهشی غنی‌تر می‌شود؛ این گروه تحلیل‌ها و دیدگاه‌های علمی خود را ارائه خواهند داد.

برای پوشش گفت‌وگوها و انتقال آن به جهان، بیش از ۲۰۰ رسانه و خبرگزاری به پوشش فعالیت‌ها می‌پردازند که این امر فرصتی را برای مخاطبان وسیعی فراهم می‌آورد تا پیگیر مسائل مطرح‌شده باشند.