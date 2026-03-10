1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – ۳۵ سال از قیام مردمِ به‌پاخاستهٔ اربیل می‌گذرد، قیامی که شهر را از سلطهٔ نهادهای سرکوبگر رژیم سابق رهایی بخشید و آن را به پایتخت همزیستی مسالمت‌آمیز در خاورمیانه تبدیل کرد.

در ۱۱ مارس ۱۹۹۱، مردم اربیل علیه رژیم دیکتاتور سابق عراق قیام کرد و با حمله به موسسات و نهادهای سرکوبگر رژیم، به حاکمیت آن پایان داد.

مردمِ به‌پاخاسته با همکاری نیروی پیشمرگ توانست در چند ساعت نهادهای سرکوبگر را در هم شکند و شهر را آزاد کند.

با آزادسازی اربیل و استقرار نیروی پیشمرگ در آن، زمینهٔ برپایی دولت اقلیم کوردستان فراهم شد و این شهر پس از گذشت چند سال به یکی از مراکز مهم سیاسی و نماد پیشرفت و همزیستی مسالمت‌آمیز در خاورمیانه تبدیل شد.

پس از قیام سال ۱۹۹۱ مردم کوردستان، رژیم دیکتاتوری سابق که مرتکب جنایات بزرگ نسل‌کشی و ضدبشری بسیاری علیه مردم کوردستان شده بود، برای همیشه از کوردستان بیرون رانده شد.

