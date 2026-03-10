تأکید السودانی و فراکسیون پارت دموکرات بر جلوگیری از استفاده از خاک عراق علیه کشورهای همسایه

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز سه‌شنبه ۱۰ مارس، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق از فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق استقبال کرد.

بر پایه بیانیه در این نشست، فرهاد اتروشی، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان در رأس فراکسیون پارت دموکرات و بهاء الاعرجی، رئیس فراکسیون آبادسازی و توسعه نیز حضور داشتند.

در بیانیه آمده است که در این نشست درباره اوضاع عمومی کشور و آخرین تحولات منطقه گفت‌وگو شد و دو طرف بر مردود دانستن هرگونه حمله به شهرهای عراق و جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه تأکید کردند.

بیانیه می‌افزاید که در این نشست اوضاع سیاسی داخلی مورد توجه قرار گرفت و بر تلاش بی‌وقفه برای تأمین استحقاقات قانونی تأکید شد. همچنین هماهنگی بین قوای مجریه و مقننه در راستای بهبود بیشتر ارائه خدمات به تمام جوامع عراق مورد گفت‌‌وگو قرار گرفت.

ب.ن