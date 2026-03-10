تأکید السودانی و فراکسیون پارت دموکرات بر جلوگیری از استفاده از خاک عراق علیه کشورهای همسایه
اربیل (کوردستان۲۴) – دفتر رسانهای نخستوزیر عراق، در بیانیهای اعلام کرد که امروز سهشنبه ۱۰ مارس، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق از فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق استقبال کرد.
بر پایه بیانیه در این نشست، فرهاد اتروشی، نایبرئیس مجلس نمایندگان در رأس فراکسیون پارت دموکرات و بهاء الاعرجی، رئیس فراکسیون آبادسازی و توسعه نیز حضور داشتند.
در بیانیه آمده است که در این نشست درباره اوضاع عمومی کشور و آخرین تحولات منطقه گفتوگو شد و دو طرف بر مردود دانستن هرگونه حمله به شهرهای عراق و جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه تأکید کردند.
بیانیه میافزاید که در این نشست اوضاع سیاسی داخلی مورد توجه قرار گرفت و بر تلاش بیوقفه برای تأمین استحقاقات قانونی تأکید شد. همچنین هماهنگی بین قوای مجریه و مقننه در راستای بهبود بیشتر ارائه خدمات به تمام جوامع عراق مورد گفتوگو قرار گرفت.
