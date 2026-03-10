مسرور بارزانی: توافق ۱۱ مارس دستاورد تاریخی و ارزشمند قیام بزرگ ایلول بود

7 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در سالگرد توافق ۱۱ مارس، بر دفاع از حقوق و دستاوردهای ملی مردم کوردستان و حفاظت از کیان قانونی اقلیم کوردستان تا‌ٔکید ‌کرد.

امروز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، به مناسبت سالگرد توافق ۱۱ مارس ۱۹۷۰، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، نوشت: «توافق ۱۱ مارس ۱۹۷۰ یک دستاورد تاریخی و ارزشمند قیام بزرگ ایلول به رهبری رهبرِ ملی ما، بارزانیِ جاودان بود.»

مسرور بارزانی تأکید کرد: «در این مناسبت مهم بر دفاع از حقوق و دستاوردهای ملی مردم کوردستان و حفاظت از کیان قانونی اقلیم کوردستان تا‌ٔکید می‌کنیم.»

The March 11 Agreement of 1970 was the historic outcome of the Great September Revolution, led by our national leader, Mustafa Barzani.



We reaffirm our commitment to defending the rights of the people of Kurdistan and to safeguarding the Kurdistan Region’s constitutional status. pic.twitter.com/MmcFqVC88p — Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 11, 2026

توافق ۱۱ مارس یکی از مهمترین توافقات تاریخی جنبش کورد به رهبری ملا مصطفی بارزانی با دولت وقت عراق بود که در چارچوب آن برخی از خواسته‌های جنبش کورد از جمله خودمختاری به رسمیت شناخته شد.

این توافق به دلیل عدم پایبندی دولت وقت عراق به آن اجرا نشد، اما به مبنایی برای ایجاد فدرالیسم در عراق تبدیل شد.

ب.ن