مسرور بارزانی: توافق ۱۱ مارس دستاورد تاریخی و ارزشمند قیام بزرگ ایلول بود
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، در سالگرد توافق ۱۱ مارس، بر دفاع از حقوق و دستاوردهای ملی مردم کوردستان و حفاظت از کیان قانونی اقلیم کوردستان تأکید کرد.
امروز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، به مناسبت سالگرد توافق ۱۱ مارس ۱۹۷۰، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان، نوشت: «توافق ۱۱ مارس ۱۹۷۰ یک دستاورد تاریخی و ارزشمند قیام بزرگ ایلول به رهبری رهبرِ ملی ما، بارزانیِ جاودان بود.»
مسرور بارزانی تأکید کرد: «در این مناسبت مهم بر دفاع از حقوق و دستاوردهای ملی مردم کوردستان و حفاظت از کیان قانونی اقلیم کوردستان تأکید میکنیم.»
توافق ۱۱ مارس یکی از مهمترین توافقات تاریخی جنبش کورد به رهبری ملا مصطفی بارزانی با دولت وقت عراق بود که در چارچوب آن برخی از خواستههای جنبش کورد از جمله خودمختاری به رسمیت شناخته شد.
این توافق به دلیل عدم پایبندی دولت وقت عراق به آن اجرا نشد، اما به مبنایی برای ایجاد فدرالیسم در عراق تبدیل شد.
ب.ن