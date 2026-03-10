حمله به مقر حشدالشعبی در انبار کشته و زخمی برجای گذاشت
اربیل (کوردستان۲۴) – بامداد امروز چهارشنبه ۱۱ مارس، یک منبع امنیتی اعلام کرد که مقر نیروهای حشدالشعبی در بخش قائم در غرب استان انبار در نزدیکی مرز عراق و سوریه، مورد هدف حمله هوایی قرار گرفت.
به گفته این منبع در اثر حمله یک نفر کشته شده و پنج نفر دیگر مجروح شدهاند. تاکنون هیچ طرفی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است.
این در حالی است که در چند روز گذشته مقرات حشدالشعبی در استانهای انبار، دیاله، بابل و نینوا بارها مورد حمله قرار گرفته و حملات تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشتهاند.
این حملات همزمان است با تشدید جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران.
ب.ن