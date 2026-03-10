وزارت دفاع عراق حمله به پایگاههای هوایی خود را محکوم کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت دفاع عراق حمله به پایگاههای هوایی خود را محکوم کرد و اعلام نمود که در برابر آن ساکت نخواهد ماند.
امروز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶، وزارت دفاع عراق در بیانیهای حملات پهپادی و موشکی به پایگاههای هوایی «شهید محمد علاء و شهید علی فلیح» را که در چند روز گذشته انجام شدهاند، به شدت محکوم کرد.
در بیانیه تأکید شده است که این پایگاهها نهادهای میهنی و کاملاً عراقی هستند و هیچ نیروی خارجی در آن مستقر نیست.
بیانیه میافزاید که در این پایگاهها جنگندههای نیروی هوایی عراق و افسران و کارکنان ارتش عراق مستقر هستند که از امنیت کشور حفاظت میکنند.
وزارت دفاع عراق اعلام کرده است که به رغم خنثی کردن حملات در برابر آن ساکت نخواهند ماند و واکنش شدید نشان میدهند و تمام عاملان آن را تحت پیگرد قانونی قرار خواهند داد.
وزارت دفاع تأکید کرده است که هرگونه دستدرازی به این پایگاهها نقض حاکمیت مردم عراق و نیروهای مسلح آن به شمار میآید.
ب.ن