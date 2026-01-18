پنجاهوششمین اجلاس سالانهی مجمع جهانی داووس فردا آغاز میشود
آغاز به کار پنجاهوششمین مجمع جهانی اقتصاد در داووس با شعار «روح گفتوگو»
پنجاهوششمین اجلاس سالانهی مجمع جهانی اقتصاد از فردا، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴)، در شهرک داووس سوئیس آغاز میشود. در این اجلاس، نزدیک به سه هزار رهبر، کارآفرین و مدیران اجرایی شرکتها تحت شعار «روح گفتوگو» گرد هم میآیند.
مجمع جهانی اقتصاد در سال ۱۹۷۱ توسط کلاوس شواب، اقتصاددان آلمانی، با هدف بهبود وضعیت جهان از طریق همکاری مشترک بخشهای عمومی و خصوصی و تسهیل توافقات تجاری و سرمایهگذاری تأسیس شد. این مجمع ابتدا با نام «مجمع مدیریت اروپا» آغاز به کار کرد و در سال ۱۹۸۷ رسماً به «مجمع جهانی اقتصاد» تغییر نام یافت.
در هوای سرد و برفی شهر داووس، یکی از گرمترین اجلاسهای جهانی برگزار میشود. در این مجمع، مباحثی پیرامون اقتصاد، سیاست و بزرگترین چالشهای جهانی مورد گفتوگو قرار میگیرد که پیامدهای آن بر سراسر جهان تأثیرگذار خواهد بود. انتخاب داووس توسط کلاوس شواب، نمادی از بیطرفی و دوری از منازعات سیاسی است که مشوقی برای گفتوگوهای صریح میان طرفین شرکتکننده محسوب میشود.
اجلاس امسال از ۱۹ تا ۲۳ ژانویه (۲۹ دی تا ۳ بهمن) ادامه خواهد داشت. شرکتکنندگان شامل رهبران دولتها، صاحبان شرکتهای بزرگ، نوآوران حوزهی فناوری و شخصیتهایی از بیش از ۱۳۰ کشور جهان هستند. هدف اصلی، گرد هم آوردن رهبران دولتی، بازرگانان و جامعهی مدنی برای مقابله با چالشهای جهانی است.
یکی از مهمترین خروجیهای این مجمع، «گزارش ریسک جهانی» است که سالانه تهیه میشود و دولتها و شرکتها از آن بهعنوان نقشهی راه استفاده میکنند. همچنین در داووس، توافقات متعددی برای سرمایهگذاری، ابتکاراتی در حوزهی محیطزیست و تغییرات اقلیمی و چارچوبهایی برای فناوری و هوش مصنوعی تدوین شده است.