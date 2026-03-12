وزیر دفاع بریتانیا: پوتین در پشت پرده حملات پهپادی ایران قرار دارد

جان هیلی می‌گوید روسیە تاکتیک‌های نظامی بە ایران یاد می‌دهد

3 ساعت پیش

جان هیلی اعلام کرد روسیه با انتقال تاکتیک‌های نظامی به ایران، از افزایش تنش‌ها در منطقه و بهای نفت برای تأمین مالی جنگ اوکراین بهره‌برداری می‌کند.

جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا اظهار داشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دست پنهان پشت تکنیک‌های حملات پهپادی ایران علیه نیروهای ائتلاف در منطقه است. وی تصریح کرد که بر اساس گزارش‌های افسران ارشد بریتانیایی، ایران از تاکتیک‌های نظامی روسیه برای پرتاب و اصابت دقیق پهپادهای انتحاری به اهداف خود استفاده می‌کند.

مطابق آمارهای ارائه شده، در پاسخ به حملات نیروی هوایی ایالات متحده و اسرائیل، از روز ۲۸ ماه گذشته میلادی تاکنون، بیش از ۲ هزار پهپاد انتحاری به سوی اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای همسایه پرتاب شده است. این درگیری‌ها منجر به توقف تولید نفت در کشورهای حوزه خلیج فارس و توقف صادرات به دلیل بسته‌شدن تنگه‌ی هرمز شده است.

وزیر دفاع بریتانیا در این باره افزود: «جای تعجب نیست که پوتین پشت تاکتیک‌های نظامی ایران در حملات پهپادی باشد؛ چرا که او تنها رهبر جهان است که در این وضعیت از افزایش قیمت نفت سود می‌برد. این جنگِ ایران، از نظر مالی به پوتین برای پیشبرد جنگ در اوکراین کمک می‌کند.»