توقف فعالیتهای «توتالانرژی» در سه کشور خاورمیانه
شرکت فرانسوی توتالانرژی تولید نفت و گاز خود را در قطر، عراق و بخشهای دریایی امارات متوقف کرد
شرکت «توتالانرژی» روز پنجشنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۱ اسفند ۱۴۰۴)، با صدور بیانیهای رسمی اعلام کرد که به دلیل افزایش تنشهای نظامی در سطح منطقه و توقف روند انتقال انرژی، فعالیتهای تولیدی خود را در کشورهای قطر و عراق و همچنین میدانهای فراساحلی (دریایی) امارات متحده عربی به حالت تعلیق درآورده است.
این غول انرژی در بیانیهی خود خاطرنشان کرد که این تصمیم منجر به کاهش ۱۵ درصدی مجموع تولید جهانی این شرکت خواهد شد. با این حال، توتالانرژی تأکید کرده است که عملیات استخراج در میدانهای خشکی امارات همچنان ادامه دارد و کارشناسان این شرکت بهصورت ساعتبهساعت در حال رصد تحولات راهبردی و تغییرات امنیتی منطقه هستند.