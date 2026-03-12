سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا درمورد حمله بە زیرساخت‌های کشورش هشدار داد

سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا هشدار داد که در صورت حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، تمامی کانون‌های تولید نفت و گاز در منطقه هدف وکنش ویرانگر قرار خواهند گرفت.

ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه «خاتم‌الانبیا» وابسته به سپاه پاسداران، با لحنی تند اعلام کرد که پاسخ جمهوری اسلامی به هرگونه حمله علیه زیرساخت‌های انرژی و بنادر این کشور، پشیمان‌کننده خواهد بود.

ذوالفقاری روز پنج‌شنبه اظهار داشت که در صورت وقوع هرگونه تجاوز، تمامی میدان‌های نفتی و گازی منطقه به آتش کشیده خواهند شد. وی به‌طور مشخص تأکید کرد مراکزی که منافع ایالات متحده و متحدان غربی آن در آن‌ها نهفته است، در بانک اهداف وکنش‌های ویرانگر قرار دارند.