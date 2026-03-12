وزارت دفاع عراق: چهار پهپاد انتحاری در مخمور سرنگون شدند

نیروهای ارتش عراق موفق شدند چهار فروند پهپاد انتحاری را پیش از رسیدن به اهداف مورد نظر در آسمان فرمانداری مخمور منهدم کنند.

2 ساعت پیش

وزارت دفاع عراق اعلام کرد که روز پنج‌شنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۱ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای گردان مهندسی میدانی وابسته به لشکر ۱۴ پیاده‌نظام در فرماندهی عملیات نینوا، هدف حمله پهپادی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، ابتدا سه فروند پهپاد انتحاری و سپس فروند چهارم به سوی مواضع نیروهای تیپ ۵۰ شلیک شدند که با هوشیاری پدافند ارتش، تمامی آن‌ها پیش از اصابت به هدف، در آسمان مخمور سرنگون شدند.

وزارت دفاع تأکید کرد که این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در میان کارکنان نیروهای مسلح یا شهروندان غیرنظامی برجای نگذاشته است. همزمان، واحدهای ذی‌ربط اقدامات لازم را برای بررسی دقیق جزئیات و شناسایی منشأ این حملات آغاز کرده‌اند.

در بیانیه‌ی پایانی این وزارتخانه آمده است که نیروهای مسلح عراق برای مقابله با هرگونه تهدیدی که امنیت و ثبات کشور را هدف قرار دهد، در بالاترین سطح از آمادگی راهبردی قرار دارند.