رئیس حزب سوسیال دموکرات کوردستان خواستار حفاظت از جایگاه اقلیم کوردستان شد
رئیس حزب سوسیال دموکرات کوردستان خواستار تشکیل جلسهی فوری نیروهای سیاسی برای مقابله با پیامدهای جنگ در منطقه و حفاظت از جایگاه اقلیم کوردستان شد.
محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دموکرات کوردستان، روز پنجشنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۱ اسفند ۱۴۰۴)، با انتشار فراخوانی از تمامی نیروها و جریانهای سیاسی خواست تا در کوتاهترین زمان ممکن نشستی گسترده برگزار کنند.
وی با اشاره به شعلهور شدن آتش جنگ در منطقه تأکید کرد که در شرایط کنونی، ضرورت دارد طرفهای سیاسی منافع حزبی را کنار گذاشته و تمام توان خود را برای حفاظت از ساختار قانونی اقلیم کوردستان به کار گیرند. محمد حاجی محمود همچنین تصریح کرد که باید از هرگونه اقدامی که منجر به کشاندن کوردستان به میانه تنشها و به خطر افتادن دستاوردها میشود، بهطور قاطع جلوگیری کرد.