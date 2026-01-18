اقلیم کوردستان به طور فعال اجلاس در داووس شرکت میکند
محمد شکری: نخستوزیر به همراه هیئت بزرگی از سرمایهگذاران در مجمع داووس شرکت میکند
دکتر محمد شکری، رئیس هیئت سرمایهگذاری دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، در گفتوگویی اختصاصی با کوردستان۲۴ اعلام کرد که مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در رأس هیئتی عالیرتبه از مقامات دولتی و سرمایهگذاران، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس شرکت میکند.
دکتر محمد شکری اشاره کرد که هیئت امسال اقلیم کوردستان در داووس متفاوت و گستردهتر است؛ بهگونهای که ۲۰ سرمایهگذار بخش خصوصی دوشادوش نخستوزیر در این مجمع حضور خواهند داشت.
این اقدام در چارچوب راهبردی نخستوزیر انجام میشود که بر اساس آن، در هر سفر و دیدار بینالمللی، هیئتی تجاری و سرمایهگذاری جهت تقویت روابط اقتصادی وی را همراهی میکنند.
راهاندازی «خانهی کوردستان»
برای سومین سال پیاپی، «خانهی کوردستان» (Kurdistan House) در داووس افتتاح میشود. این پروژه با نظارت و همکاری مستقیم نخستوزیر، دفتر نخستوزیری، دفتر (OIC) و هیئت سرمایهگذاری و با حمایت مالی سرمایهگذاران اقلیم سازماندهی شده است. امسال خانهی کوردستان با فضایی وسیعتر و فعالیتهای بیشتری ظاهر خواهد شد.
اهمیت راهبردی سفر
رئیس هیئت سرمایهگذاری تأکید کرد که این مشارکت فرصتی طلایی برای اقلیم کوردستان است، زیرا نشستهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مهمی میان نخستوزیر و رهبران ارشد جهان انجام خواهد شد.
وی در پایان اعلام کرد: «اهمیت داووس در این است که دروازهی کوردستان را به روی سرمایهگذاران جهانی بازتر میکند تا در آینده برای اجرای پروژه به اقلیم کوردستان بیایند. نخستوزیر شخصاً در داووس بر اجرای تصمیمات و تفاهمنامهها نظارت میکند.»
تداوم دیپلماسی اقتصادی
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، برای پنجمین سال متوالی در پنجاهوششمین مجمع جهانی اقتصاد که از ۱۹ تا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ تحت عنوان «روح گفتوگو» در سوئیس برگزار میشود، شرکت میکند. در مجمع سال گذشته نیز، خانهی کوردستان جهت دیدار با رهبران و مقامات کشورها افتتاح شد و مسرور بارزانی با شمار زیادی از سران کشورها، مقامات ارشد و اقتصاددانان جهان جهت تحکیم روابط اقلیم کوردستان و بررسی مسائل مرتبط با عراق و منطقه دیدار و گفتوگو کرد.