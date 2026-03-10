رئیس ‌امارات بر تداوم حمایت از آرامش و ثبات اقلیم کوردستان تأکید کرد

35 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – ریاست اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که عصر امروز سه‌شنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، تماس تلفنی برقرار کرد.

بر پایه بیانیه در این گفت‌وگوی تلفنی نچیروان بارزانی شدیداً حمله پهپادی شب گذشته را محکوم کرد که توسط گروه‌های غیرقانونی عراق به اربیل انجام شد و سرکنسولگری امارات در اقلیم کوردستان را مورد هدف قرار داد و به آن خسارت وارد کرد.

در بیانیه آمده است که نچیروان بارزانی تأکید کرد که لازم است دولت فدرال عراق به مسئولیت خود برای حفاظت از نمایندگی‌های دیپلماتیک عمل کند و برای ممانعت از آن گروه‌ها و دستگیر کردن و مجازات عاملان این حملات مخرب که خطر واقعی برای حاکمیت و ثبات عراق به طور کلی به شمار می‌آیند، اقدام جدی انجام دهد.

بیانیه می‌افزاید که شیخ محمد بن زاید آل نهیان نیز از موضع رئیس ‌اقلیم کوردستان قدردانی کرد و بر تداوم حمایت دولت امارات از آرامش و ثبات اقلیم کوردستان و عراق تأکید نمود.

ب.ن