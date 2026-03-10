مسرور بارزانی و رئیس امارات اوضاع منطقه را بررسی کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان و رئیس امارات در یک مکالمه تلفنی اوضاع منطقه را بررسی کردند. دو طرف حمله شب گذشته به سرکنسولگری امارات در اربیل را محکوم کردند و تأکید کردند که این گونه حملات نقض قوانین بینالمللی است.
عصر امروز چهارشنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات گفتوگوی تلفنی انجام دادند.
در این گفتوگوی تلفنی دو طرف پیشامدهای منطقه را مورد توجه قرار دادند، به خصوص در اقلیم کوردستان، عراق و امارات. همچنین بر اهمیت تحکیم بیشتر روابط دوجانبه و هماهنگی بین اقلیم کوردستان و امارات تأکید کردند.
مسرور بارزانی تأکید کرد که اقلیم کوردستان به حفاظت از نمایندگیهای دیپلماتیک ادامه میدهد.
رئیس امارات نیز از هماهنگی خوب دولت اقلیم کوردستان قدردانی کرد و دو طرف بر اهمیت تشدید تلاشها برای آرام کردن اوضاع و حفظ ثبات در منطقه تأکید کردند.
