کار مجمع داووس با پنج محور کلیدی آغاز میشود
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان همچون سالهای گذشته در نشستهای جهانی داووس حضور دارد
پنجاه و ششمین مجمع جهانی اقتصاد امروز دوشنبه، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴)، با مشارکت بیش از هزار رئیس دولت، رهبر سیاسی و مقام رسمی کشورها در شهر داووس آغازمیشود و تا روز جمعه، ۲۳ ژانویه (۳ بهمن)، ادامه خواهد داشت.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در این مجمع شرکت کرده و سلسله نشستها و دیدارهای مهمی را با رؤسای دولتها، رهبران سیاسی و سرمایهگذاران بزرگ جهانی برگزار خواهد کرد.
شرکتکنندگان در این اجلاس، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای مقابله با چالشهای کنونی ارائه میدهند. علاوه بر این، در حاشیه این مجمع دهها توافقنامه اقتصادی و امنیتی میان دولتها و شرکتها به امضا خواهد رسید.
محورهای پنجگانه مجمع
۱. همکاری در جهان رقابتی: محور نخست به این پرسش پاسخ میدهد که «چگونه میتوانیم در جهانی پر از رقابت، به صورت تعاملی کار کنیم؟» در حالی که قدرتهای جهانی در رقابت و کشمکش شدید برای تغییر موازنهی قدرت و تثبیت نفوذ خود هستند، این مجمع میکوشد دریچهای برای همکاری مشترک میان شرکتها، دولتها و جامعه مدنی جهت یافتن راهکارهای ضروری بگشاید.
۲. کشف منابع جدید رشد: محور دوم به بررسی چگونگی «یافتن منابع جدید برای رشد» اختصاص دارد. یافتن راهکار برای این موضوع، برای شرکتها، دولتها و عموم مردم حیاتی است؛ زیرا اکنون به دلیل سیاستهای عدم قطعیت کشورها و جنگ در بسیاری از مناطق جهان، مبادلات تجاری دشوار شده است. کشورها از سیاستهای اقتصادی برای اعمال تحریم و به عنوان سلاحی برای مقابله با مخالفان خود استفاده میکنند.
۳. هوش مصنوعی و سرمایه انسانی: محور سوم به تهدیدهای فناوری، بهویژه هوش مصنوعی اختصاص دارد. تمرکز بر این است که «چگونه میتوان سرمایهگذاری بهتری روی انسانها انجام داد؟» تا توانایی و استعداد افراد ارتقا یابد و خطر از دست دادن شغل و بیکاری کاهش پیدا کند. طبق آمار مجمع، در پنج سال آینده ۲۲ درصد از مشاغل جهان دچار تغییر خواهند شد که بخش عمدهای از آن ناشی از بهکارگیری هوش مصنوعی توسط شرکتها و دولتهاست.
۴. گسترش مسئولانهی نوآوری: در محور چهارم، مجمع تلاش میکند به این پرسش پاسخ دهد که «چگونه میتوان نوآوری را در مقیاس لازم و به شکلی مسئولانه گسترش داد؟» سرعت رشد و استفاده از هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به خطری برای زندگی مردم، جامعه، تغییرات اقلیمی و سیاستهای کاری صنایع است. اکثر کشورها خواستار محدود کردن دسترسی هوش مصنوعی به اطلاعات، بهویژه اطلاعات شخصی هستند.
۵. رفاه در چارچوب محدودیتهای زمین: پنجمین محور به گفتگو درباره «چگونگی ایجاد رفاه در چارچوب مرزهای ایمنی زمین» میپردازد. تغییرات اقلیمی تأثیر مستقیمی بر زیرساختهای اقتصادی، سیستم غذایی و اکوسیستم طبیعی گذاشته است و این امر نیاز به راهکارهای دوستدار محیط زیست را افزایش میدهد.