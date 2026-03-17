سی تی پی: بیش از ۳۰۰ حمله به اقلیم کوردستان از آغاز جنگ

افزایش تلفات غیرنظامیان هم‌زمان با کاهش نسبی تعداد حملات؛ ۸ کشته و ده‌ها زخمی ثبت شده است

تیم عراقِ سازمان «صلح‌سازان مسیحی» (CPT) اعلام کرد از زمان آغاز درگیری‌ها در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، گروه‌های خارج از چارچوب قانون دست‌کم ۳۰۷ حمله به اقلیم کوردستان انجام داده‌اند که در نتیجه‌ی آن ۸ نفر کشته و ۵۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، تنها در بازه‌ی زمانی ۷ تا ۱۵ مارس، ۱۱۱ حمله ثبت شده که طی آن ۳۶ نفر آسیب دیده‌اند؛ از این میان ۴ نفر جان باخته و ۳۲ نفر مجروح شده‌اند. این در حالی است که با وجود کاهش تعداد حملات نسبت به هفته نخست جنگ، میزان تلفات حدود ۵۶.۵ درصد افزایش یافته است.

در توزیع جغرافیایی حملات، بیشترین موارد در استان اربیل با ۲۴۳ حمله ثبت شده و پس از آن سلیمانیه با ۵۶ حمله قرار دارد. همچنین دهوک و حلبچه به‌ترتیب شاهد ۵ و ۳ حمله بوده‌اند.

گزارش CPT نشان می‌دهد که در هفته‌ی گذشته، ۷۶ حمله با پهپادهای انتحاری، ۲۴ حمله با موشک و ۱۰ حمله با توپخانه انجام شده است. علاوه بر این، مواردی از تیراندازی مستقیم نیز ثبت شده است.

اهداف این حملات شامل کنسولگری‌ها و تأسیسات مرتبط با ایالات متحده، مراکز وابسته به وزارت پیشمرگه، زیرساخت‌های نفتی، مناطق مسکونی و تأسیسات عمومی بوده است. تنها در هفته گذشته، ۲۱ خانه غیرنظامیان آسیب دیده یا مورد اصابت بقایای انفجار قرار گرفته‌اند.

این سازمان در پایان نسبت به ادامه این روند ابراز نگرانی کرده و هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های مدنی را محکوم کرده است.