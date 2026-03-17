اسرائیل از کشته شدن فرماندهی بسیج ایران در حمله به تهران خبر داد
تلآویو میگوید غلامرضا سلیمانی در یک عملیات دقیق هوایی کشته شده است
سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که در جریان یک حمله هوایی هدفمند در تهران، غلامرضا سلیمانی، فرمانده کل نیروهای بسیج ایران، کشته شده است.
افخای ادرعی روز سهشنبه ۱۷ مارس ۲۰۲۶ گفت این عملیات بر پایه اطلاعات دقیق انجام شده و بهطور مستقیم این فرمانده ارشد را هدف قرار داده است. به گفته او، سلیمانی طی شش سال گذشته فرماندهی سازمان بسیج را بر عهده داشته است.
ارتش اسرائیل مدعی است که نیروهای بسیج یکی از ارکان اصلی ساختار نظامی ایران بهشمار میروند و در سرکوب اعتراضات داخلی نقش کلیدی داشتهاند. به گفته ادرعی، حذف این فرمانده بخشی از سلسله عملیاتهایی است که با هدف تضعیف ساختار فرماندهی و کنترل امنیتی ایران انجام میشود.
وی تأکید کرد که این روند ادامه خواهد یافت و اسرائیل به عملیاتهای نظامی علیه فرماندهان ارشد ایران ادامه میدهد.
این ادعا در حالی مطرح شده که در ۲۴ ساعت گذشته رسانههای اسرائیلی از کشته شدن چند مقام ارشد دیگر نیز خبر دادهاند، از جمله علی لاریجانی؛ موضوعی که تاکنون از سوی ایران تأیید نشده است.