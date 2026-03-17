دیدار مسرور بارزانی با اعضای اتاق عملیات مدیریت بحران اربیل
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان تأکید کرد که تمام تلاش خود را برای حفاظت از مردم و اقلیم کوردستان در برابر جنگ در منطقه به کار میگیرند و دولت اقلیم بیش از هر جهت دیگری به فکر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم است.
دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که بعدازظهر امروز سهشنبه ۱۷ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم در ساختمان استانداری اربیل با اعضای اتاق عملیات مدیریت بحران و حوادث استان اربیل دیدار کرد.
بر پایه بیانیه در این دیدار نخستوزیر از اتاق عملیات و تمام ادارات و جهات مربوطه به خاطر تلاش برای حفظ امنیت مردم و شهروندان اربیل و اقلیم کوردستان قدردانی کرد.
مسرور بارزانی، به مسئولان توصیه کرد که به مسئولیت خود در جلوگیری از بروز مشکلات در خدماترسانی عمل کنند و به مردم کوردستان اطمینان داد که تمام تلاش خود را برای حفاظت از مردم و اقلیم کوردستان در برابر جنگ و ناآرامی در منطقه به کار میگیرند. همچنین تأکید کرد که به رغم حملات به میادین نفت و گاز و پالایشگاهها توسط گروههای غیرقانونی، دولت تمام تلاش خود را برای رفع مشکل برق به کار میگیرد.
پس از این دیدار نخستوزیر در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان بیش از هر جهت دیگری به فکر بهبود وضعیت اقتصادی و حقوق و معیشت مردم است.
