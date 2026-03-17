مسرور بارزانی و سرکنسول ترکیه در اقلیم کوردستان بر حفظ ثبات و صلح در منطقه تأکید کردند

مسرور بارزانی و سرکنسول ترکیه در اقلیم کوردستان بر حفظ ثبات و صلح در منطقه تأکید کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – در دیدار نخستوزیر اقلیم کوردستان و سرکنسول ترکیه در اقلیم، بر پایان دادن به جنگ و حفظ ثبات و صلح در منطقه تأکید شد.
امروز سهشنبه ۱۷ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، از ارمان توپچو، سرکنسول ترکیه در اقلیم کوردستان استقبال کرد.
بر پایه بیانیه دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار درباره اوضاع عمومی اقلیم کوردستان، عراق و منطقه تبادل نظر شد. همچنین بر اهمیت پیشبرد روابط ترکیه و اقلیم در زمینههای مختلف تأکید شد.
بر پایه بیانیه، دو طرف بر پایان دادن به جنگ، تنش و حفظ ثبات و صلح در منطقه تأکید کردند.
ب.ن