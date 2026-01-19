خانه‌ی کوردستان در چارچوب مجمع جهانی داووس میزبان مهمانان خواهد بود

3 ساعت پیش

در چارچوب پنجاه و ششمین مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، «خانه‌ی کوردستان» بار دیگر درهای خود را به روی شرکت‌کنندگان و مهمانان این مجمع گشود.

خانه‌ی کوردستان برای نخستین بار در مجمع داووس سال ۲۰۲۴ توسط مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان افتتاح شد. این مکان به عنوان پلتفرمی اختصاصی برای نمایش توانمندی‌های اقلیم کوردستان و عراق به جهان خارج فعالیت می‌کند. هدف اصلی این خانه، گشودن دروازه‌ای برای معرفی پتانسیل‌های اقلیم به عنوان مرکزی برای سرمایه‌گذاری و نوآوری، و همچنین توسعه فرصت‌ها برای مشارکت جهانی و رشد اقتصادی است.

چشم‌انداز و اهداف

چشم‌انداز خانه‌ی کوردستان، بنیان نهادن کوردستانی قدرتمند و پیشرفته است که مشارکتی فعال در ثبات منطقه‌ای و پیشرفت جهانی داشته باشد. این مجموعه متعهد به گسترش تفاهم، چندجانبه‌گرایی و یافتن راهکار برای چالش‌های پیش‌روی اقلیم، منطقه و جهان است. هدف از این ابتکار، تشویق به همکاری و ایجاد تغییرات مثبت از طریق گفتگوی هدفمند و تبادل نظر است.

فعالیت‌های خانه‌ی کوردستان در داووس ۲۰۲۶

در طول برگزاری مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۲۶، خانه‌ی کوردستان روزانه پذیرای مهمانان و شرکت‌کنندگان خواهد بود. درهای این خانه برای گفتگوهای سودمند و تبادل نظر درباره فرصت‌ها و چالش‌های منطقه‌ای و جهانی باز است و هم‌زمان با مهمان‌نوازی اصیل و «چای کوردی» از مراجعین پذیرایی می‌شود.

امسال، نخست‌وزیر مسرور بارزانی چندین دیدار و نشست مهم را با رهبران، مقامات ارشد کشورها، کارآفرینان و اقتصاددانان جهان در محل خانه‌ی کوردستان برگزار خواهد کرد. حضور هیئتی گسترده از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران اقلیم کوردستان همراه با نخست‌وزیر، فرصتی ارزشمند برای ایجاد ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران خارجی و تشویق آنان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلفی همچون صنعت و کشاورزی در اقلیم کوردستان فراهم می‌آورد.