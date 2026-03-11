پیام پرزیدنت بارزانی در ۵۶مین سالگرد توافق یازدهم مارس ۱۹۷۰

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی در پنجاه‌ و ششمین سالگرد توافق یازدهم مارس، بر «حفاظت از دستاوردها و رسالت صلح‌طلبانه و همزیستی‌ِ مردم کوردستان» تأکید کرد.

متن پیام پرزیدنت بارزانی

به نام خداوند بخشنده و مهربان

توافق یازدهم مارس، حاصل قیام ایلول به رهبری بارزانی جاودان و مبارزه و فداکاری نیروی پیشمرگ و تمام اقشار مردم کوردستان بود که در راستای احقاق حقوق مردم کوردستان و تحقق دموکراسی در عراق آغاز شد و سرانجام دولت وقت عراق را ناچار کرد که رسماً بخشی از حقوق مردم ما را به رسمیت بشناسد.

در پنجاه‌ و ششمین سالگرد توافق یازدهم مارس از مبارزه و زحمات همه پیشمرگان و انقلابیون و میهن‌پروران قیام ایلول قدردانی می‌کنیم، که با زحمات و فداکاری خود دستاورد تاریخی توافق یازدهم مارس را برای مردم ما تضمین کردند.

در این مناسبت بر حفاظت از دستاوردها و رسالت صلح‌طلبانه و همزیستی‌ِ مردم کوردستان تأکید می‌کنیم و به روح پاک شهدای قیام ایلول و تمام شهدای کوردستان درود می‌فرستیم.

مسعود بارزانی

۱۱ مارس ۲۰۲۶

ب.ن