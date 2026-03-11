نچیروان بارزانی: توافق ۱۱ مارس نقشهراهی درست برای تثبیت صلح و همزیستی در عراق بود
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اقلیم کوردستان، تأکید کرد که توافق ۱۱ مارس ۱۹۷۰، نقشهراهی درست برای تثبیت صلح و همزیستی در عراق بود.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ۱۱ مارس، با انتشار پیامی ۵۶مین سالگرد توافق ۱۱ مارس ۱۹۷۰ را گرامی داشت.
رئیس اقلیم، در پیام خود نوشت: «این توافق که به رهبری بارزانی جاودان و در نتیجهٔ قیام ایلول انجام شد، بزرگترین دستاورد سیاسی و تاریخی بود. به عنوان اولین سند برای به رسمیت شناختن حقوق مردم کوردستان در تاریخ معاصر، به ثبت رسید و به مبنایی برای دستیابی به دستاوردهای بعدی اقلیم کوردستان تبدیل شد.»
نچیروان بارزانی تأکید کرد: «توافق ۱۱ مارس فقط یک دستاورد ملی نبود، بلکه نقشهراهی درست و نمونه بود، برای تثبیت صلح و همزیستی در عراق. تاریخ ثابت کرد که عدم پایبندی مقامات وقتِ عراق به آن توافق و توسل به زور به جای گفتوگو، عراق را با چند دهه جنگ، ویرانی، بیثباتی و به هدر رفتن منابع انسانی و مادی مواجه کرد، که تا امروز هم هزینه آن اشتباهات تاریخی را میپردازد.»
بارزانی افزود: «در حالی این مناسبت را گرامی میداریم که منطقه ما در ناآرامی و خطرات و گسترش جنگ قرار گرفته است. این شرایط پیچیده ضرورت تعامل همه با حساسیت و مسئولیتپذیری را میطلبد، به طوری که مسائل به شیوهای مسالمتآمیز حل شوند و از گسترش بیشتر جنگ و ناآرامی ممانعت شود. لازم است همه ما در عراق از تاریخ درس بگیریم و بدانیم که ثبات با مدارا و تثبیت نظام فدرالی و عدالت تحقق مییابد.»
رئیس اقلیم کوردستان همچنین بر همبستگی بین نیروهای سیاسی کوردستانی به عنوان تنها راه برای تضمین حفظ کیان فدرالی و دستاوردها و حقوق قانونی اقلیم کوردستان تأکید کرد و خواستار کار مشترک برای دور نگه داشتن کوردستان و عراق از خطرات و جنگ شد.
ب.ن