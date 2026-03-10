روسای جمهور لبنان و سوریه بر سر تشدید کنترل مرزها توافق کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – روسای جمهور لبنان و سوریه، امروز سهشنبه ۱۰ مارس پس از وقوع دو حادثهٔ شامل تیراندازی در مرزها، بر سر لزوم افزایش کنترل بر مرزهای مشترک خود توافق کردند.
ریاست جمهوری لبنان در بیانیهای اعلام کرد که جوزف عون، رئیسجمهور آن کشور و احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، در یک گفتوگوی تلفنی توافق نظر داشتند که «وضعیت حساس فعلی نیازمند افزایش هماهنگی و مشورت است، به ویژه در مورد ضرورت کنترل مرزها.»
طبق بیانیهای که ریاست جمهوری سوریه منتشر کرد، الشرع همچنین «حمایت خود را از تلاشهای رئیسجمهور لبنان برای خلع سلاح حزبالله و مصون نگه داشتن منطقه از پیامدهای درگیری فعلی اعلام کرد.»
این گفتوگوی تلفنیِ بین رهبران، چند ساعت پس از آن انجام شد که سوریه، حزبالله لبنان را به حملات توپخانهای به خاک خود متهم کرد.
خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) امروز سهشنبه گزارش داد که مقامات ارتش سوریه اعلام کردند گلولههای شلیک شده از لبنان در نزدیکی شهر سرغایا، در غرب دمشق، فرود آمدهاند.
ارتش در بیانیهای به رسانههای رسمی اعلام کرد: «ارتش عربی سوریه هیچ تجاوزی را که سوریه را هدف قرار دهد، تحمل نخواهد کرد.»
ارتش لبنان اعلام کرد که یک سرباز لبنانی روز جمعه در اثر «تیراندازی از سوی طرف سوری که یک پست ارتش لبنان را در منطقه قصر-هرمل هدف قرار داده بود، مجروح شد. تحقیقات در مورد این حادثه با هماهنگی مقامات مربوطه سوریه در حال انجام است.»
هفته گذشته جنگ خاورمیانه به لبنان کشانده شد، زمانی که حزبالله در واکنش به کشته شدن سید علی خامنهای، رهبر ایران، در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به آن کشور، به اسرائیل حمله کرد.
در روزهای اخیر، مناطق مجاور سوریه و تحت کنترل حزبالله در شرق لبنان شاهد درگیریهای شدید بین این گروه و نیروهای کماندوی اسرائیلی بودهاند.
سوریه هفته گذشته با استقرار نیروهای اضافی در مرزهای خود با لبنان و عراق، به وقوع جنگ منطقهای واکنش نشان داد.
ایافپی/ب.ن