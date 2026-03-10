شورای وزیران عراق وزارت کشور را برای خرید سیستم دفاع هوایی مأمور کرد

شورای وزیران عراق وزارت کشور را برای خرید سیستم دفاع هوایی مأمور کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – شورای وزیران عراق، در نشست امروز خود تصمیماتی در زمینههای امنیتی، اقتصادی و ارتباطات اتخاذ کرد.
امروز سهشنبه ۱۰ مارس، شورای وزیران عراق در نشست عادی خود تصمیمات مهمی اتخاذ کرد. بر پایه بیانیه شورای وزیران در این نشست به وزارت کشور اختیار کامل داده شد که در راستای تقویت امنیت داخلی و حفظ آسمان کشور، سیستم دفاع هوایی و ضد پهپاد خریداری کند.
همچنین انجام توافق با شرکت شِوْرون آمریکایی برای فعالیت در میدان نفتی غرب قُرنه۲ که یکی از میدانهای نفتی بزرگ عراق است را تصویب کرد.
شورای وزیران در خصوص ارتباطات و اینترنت نیز وزارتخانههای مربوطه و سازمان رسانه و ارتباطات را موظف کرد که مسائل مالی را با شرکتهای اینترنتی و ارتباطات سامان دهند.
ب.ن