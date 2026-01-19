نخستوزیر مسرور بارزانی راهی سوئیس شد
مسرور بارزانی در داووس با رهبران و سرمایهگذاران جهاند دیدار خواهد کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴)، در رأس هیئتی بلندپایه برای شرکت در پنجاه و ششمین مجمع اقتصادی جهانی داووس، اربیل را به مقصد سوئیس ترک کرد.
دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که نخستوزیر در جریان این سفر، دیدارهای متعددی با روسای جمهور، رهبران سیاسی و صاحبان شرکتهای بزرگ جهانی خواهد داشت. محور اصلی این گفتوگوها، بررسی آخرین تحولات اقلیم کوردستان، عراق و منطقه و همچنین تشریح برنامه اصلاحات دولت نهم با هدف ایجاد زیرساختهای اقتصادی قدرتمند است.
مجمع اقتصادی داووس امسال با حضور بیش از هزار رهبر و مقام عالیرتبه از سراسر جهان برگزار میشود و تا روز جمعه، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴) ادامه خواهد داشت. محورهای اصلی این نشست شامل همکاری در جهان رقابتی، یافتن موتورهای جدید رشد اقتصادی، هوش مصنوعی، نوآوری و راهکارهای اقلیمی است.
در همین رابطه، دکتر آراس خوشناو، رئیس مرکز اطلاعات و تحقیقات راهبردی، در گفتوگو با «کوردستان ۲۴» بر اهمیت حضور نخستوزیر مسرور بارزانی در این مجمع تأکید کرد.
خوشناو اظهار داشت: «نخستوزیر مسرور بارزانی در حاشیه این اجلاس بیش از ۲۰ دیدار راهبردی با مقامات ارشد و مدیران شرکتهای سرمایهگذاری جهانی انجام خواهد داد. تمرکز اصلی این دیدارها بر معرفی اقلیم کوردستان به عنوان محیطی امن و باثبات برای سرمایهگذاری خارجی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی است.»
وی با اشاره به اینکه داووس محل تجمع تصمیمگیران کلیدی جهان است، افزود: «علیرغم تمام چالشها، اقلیم کوردستان توانسته است روند بازسازی و تنوعبخشی به منابع درآمدی را حفظ کند و داووس فرصتی طلایی برای شتاب بخشیدن به این روند است.»