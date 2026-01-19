رئیس مرکز اطلاعات و تحقیقات راهبردی بر اهمیت حضور نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در مجمع جهانی اقتصاد تأکید کرد

1 ساعت پیش

دکتر آراس خوشناو، رئیس مرکز اطلاعات و تحقیقات راهبردی، روز دوشنبه، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴) در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ به اهمیت مشارکت مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در مجمع جهانی اقتصاد داووس پرداخت.

آراس خوشناو در این باره اعلام کرد: «نخست‌وزیر مسرور بارزانی در حاشیه‌ی این مجمع، بیش از ۲۰ دیدار مهم را در سطوح عالی و با چندین شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری جهانی در یک زمان و مکان واحد انجام می‌دهد.»

وی با اشاره به ویژگی‌های این مجمع افزود که ماهیت داووس به‌گونه‌ای است که تصمیم‌گیرندگان، بازرگانان و پیشگامان در آنجا گرد هم می‌آیند و این امر موجب تسریع در روند تصمیم‌گیری و اجرای امور می‌شود.

خوشناو در خصوص محتوای این دیدارها اظهار داشت: «بخش عمده‌ی دیدارهای رئیس دولت اقلیم کوردستان بر این نکته تمرکز دارند که اقلیم کوردستان از نظر زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و ثبات، محیطی مناسب و باز برای استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی است.»

رئیس مرکز اطلاعات و تحقیقات راهبردی همچنین خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان در گذشته، علی‌رغم تمامی چالش‌ها، توانسته است روند آبادانی و متنوع‌سازی منابع درآمدی را تداوم بخشد.

آراس خوشناو در پایان تأکید کرد که داووس فرصتی طلایی برای معرفی این پیشرفت‌ها و ترغیب سرمایه‌گذاران بیشتر جهت حضور در اقلیم کوردستان است.