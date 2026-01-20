نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در حاشیه‌ی مجمع جهانی اقتصاد در داووس، به‌طور رسمی «خانه‌ی کوردستان» را افتتاح کرد

4 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، هم‌زمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس، طی پیامی در حساب رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی ایکس، خرسندی خود را از گشایش «خانه‌ی کوردستان» ابراز داشت. وی در این پیام تأکید کرد که اقلیم کوردستان به‌طور کامل برای استقبال از سرمایه‌گذاری، انجام گفتگوهای سازنده و ایجاد مشارکت‌های نوین با جامعه‌ی بین‌المللی آمادگی دارد.

این پیام نخست‌وزیر، نشان‌دهنده‌ی رویکرد راهبردی دولت اقلیم کوردستان برای تعامل بیشتر با جهان و جذب سرمایه‌های خارجی است.

اهداف و کارکردهای خانه‌ی کوردستان

خانه‌ی کوردستان در داووس به‌عنوان سکویی مهم برای معرفی فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و انرژی عمل می‌کند. همچنین، این مکان به مرکزی برای گردهمایی تصمیم‌گیرندگان سیاسی و اقتصادی جهان تبدیل شده است تا از نزدیک با روند توسعه در اقلیم کوردستان آشنا شوند.

این مرکز که چندین سال متوالی هم‌زمان با مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس دایر می‌شود، به یکی از شاخص‌ترین ابزارهای دیپلماسی اقتصادی اقلیم کوردستان بدل گشته است. خانه‌ی کوردستان سالانه محل برگزاری دیدارهای سطح بالای مسرور بارزانی با رهبران جهانی، وزرای کشورهای مختلف و رؤسای شرکت‌های بزرگ است. هدف اصلی از این فعالیت‌های فشرده، تقویت جایگاه اقلیم کوردستان در نقشه‌ی اقتصادی جهان و رساندن پیام صلح و آبادانی مردم کوردستان به مراکز تصمیم‌گیری جهانی است.