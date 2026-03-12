انهدام دو پهپاد مهاجم در آسمان اربیل

18 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سامانه دفاع هوایی نیروهای ائتلاف دو پهپاد مهاجم را در آسمان اربیل منهدم کرد.

امروز پنجشنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۶، دو فروند پهپاد مهاجم توسط سامانه دفاع هوایی نیروهای ائتلاف در آسمان اربیل منهدم شدند.

از شبانگاه چهارشنبه حملات پهپادی به اربیل تشدید شده‌اند.

امید خوشناو، استاندار اربیل در رابطه با تشدید حملات به کوردستان۲۴ گفت که شب گذشته ۱۷ بار به اربیل حمله پهپادی شد و تمام حملات توسط سامانه دفاع هوایی خنثی شدند.

وی افزود که این حملات تلفات جانی در پی نداشتند، اما در اثر سقوط پهپادها به چند ساختمان خسارت مالی وارد شده است.

این حملات همزمان با تشدید تنش در منطقه رخ داده است و شبه‌نظامیان غیرقانونی عراق، مسئول آن دانسته می‌شوند.

ب.ن