تأکید آنکارا بر مالکیت پایگاه اینجیرلیک و تقویت پدافند موشکی در ملاتیه
وزارت دفاع ترکیه بر حاکمیت مطلق این کشور بر پایگاه انجرلیک تأکید کرد
وزارت دفاع ترکیه با تأکید بر حاکمیت مطلق این کشور بر پایگاه هوایی اینجیرلیک، از استقرار سامانهی پاتریوت در ملاتیه و تقویت نیروهای هوایی در شمال قبرس خبر داد.
وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه، ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۱ اسفند ۱۴۰۴)، در واکنش به آخرین تحولات منطقه اعلام کرد که پایگاه هوایی اینجیرلیک در آدانا، دارایی تمامعیار جمهوری ترکیه است. این وزارتخانه تصریح کرد که حضور نیروهای نظامی ایالات متحده، اسپانیا، لهستان و قطر در این پایگاه تنها در چارچوب همکاریهای بینالمللی و توافقات ناتو بوده و به معنای حق مالکیت آنها نیست.
بهدنبال تشدید تنشها میان ایران و اسرائیل، آنکارا تدابیر امنیتی ویژهای را اتخاذ کرده است. منابع رسمی وزارت دفاع فاش کردند که پس از رهگیری و انهدام دو موشک بالستیک شلیکشده در منطقه توسط سامانههای ناتو، تصمیم گرفته شد یک واحد از سامانهی پاتریوت در شهر ملاتیه مستقر شود. همچنین توان دفاع هوایی ترکیه در شمال قبرس برای مقابله با هرگونه تهدید پهپادی یا موشکی افزایش یافته است.
در پاسخ به پرسشها درباره عدم بهکارگیری سامانهی اس-۴۰۰ در تقابلهای اخیر، وزارت دفاع توضیح داد که شبکهی دفاعی ترکیه بهصورت چندلایه و متصل به سیستم یکپارچهی ناتو طراحی شده است. این شبکه بهطور خودکار و در کوتاهترین زمان ممکن، مناسبترین ابزار را برای انهدام تهدیدات انتخاب میکند. ترکیه به عنوان عضو ناتو در تلاش است با ایجاد تعادل میان سامانههای غربی و اس-۴۰۰ روسی، امنیت حریم هوایی خود را در برابر پیامدهای جنگ احتمالی میان تهران و تلآویو تضمین کند.